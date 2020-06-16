Yener ince: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz

Rizespor maçında ayağı kırılan ve bugün ameliyat edilen Fernando Muslera’yı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede ziyaret etti.

Terim, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hastaneye gelerek hem geçmiş olsun dediklerini hem de Muslera’nın doğum günün kutladıklarını söyleyen Terim, "Kendisi gayet iyi. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Eşi ve kendisiyle oturduk. Fulya’yla beraber geldik zaten. Olabilecek en iyi şekilde şu anda. Muslera bizim için sadece kaleci olmaktan öte şeyler ifade ediyor. Tabii ki eksikliğini hissedeceğiz ama inşallah en kısa sürede aramıza dönecek. Böyle durumlar olduktan sonra “Allah beterinden saklasın” demek gerekiyor. İnşallah bir an önce ayağa kalkar ve ailesine kavuşur. Ailesinden kastım da Galatasaray. Çok büyük geçmiş olsun” dedi. Muslera için herkesin geçmiş olsun mesajı göndermesiyle ilgili de konuşan Terim, “Gayet doğal. Muslera 2011’den bu yana Türkiye’de her türlü hareketiyle sevilen bir figür. Galatasaraylılar için de diğer takımlar için de önemli bir oyuncu. Sporculuğu ve futboluyla herkesin sevgisini kazandı. Ama bu konudaki hassasiyetimizi ben başka hiçbir ülkede görmüyorum. Ben hastanede yattığımda da aynısı olmuştu. Herkesin aynı anda kanat germesi, aynı anda güzel dileklerde bulunması, başka ülkelerde bulunacak bir şey değil. Muslera da bunu hak eden bir futbolcu. Böyle bir futbolcuyu da bünyemizde barındırdığımız için de çok mutluyuz. Moral motivasyonu da çok iyi" açıklamasını yaptı.