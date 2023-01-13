Yenge dediği kişi Şükrü çıktı! Yasak aşktan kadın ticaretine… Esra Erol’u duyduğu o cümle şoke etti

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren bir olay gündeme geldi. İlk olarak yayına eşi Döndü'nün evi terk ettiğini söyleyerek Abdullah katıldı. Ardından suçladığı Döndü de yayına geldi. İşin içine yasak ilişki iddiası eklenince stüdyoda ortalık karıştı. Döndü'nün yasak ilişki yaşadığı Şükrü'nün de yayına bağlandığı programda yasak aşktan, kadın ticaretine kadar ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Ancak en dikkat çeken anlardan bir tanesi Döndü'nün Ayşe yenge dediği kişinin Şükrü çıkması oldu. Döndü ile Şükrü'yü Abdullah'ın kardeşinin tanıştırdığı söylenirken yayına telefonla bağlanan bir kişinin Döndü'ye "Kadın satıcılarının eline düştün, farkında mısın?" deyince Esra Erol'un gözleri bir anda fal taşı gibi açıldı. İşte detaylar...

Esra Erol stüdyosu, yine çok gergin bir yüzleşmeye sahne oldu. Eşi evi terk eden koca katıldı önce yayına. Sonra suçladığı karısı. İşin içine bir de yasak ilişki iddiası girince tansiyon yükseldi.

AYŞE YENGE DEDİĞİ KİŞİ ŞÜKRÜ ÇIKTI

ATV ekranlarında yayınlanan programda Abdullah, Döndü’ye seslenerek “Birazcık vicdanın varsa senden dönmeni temenni ediyorum. Hatasız kul olmaz” dedi. Dikkat çeken olayların geliştiği programda Esra Erol, Döndü Hanım’ı bulduklarını söyledi.

Ancak Abdullah ile Döndü karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Abdullah, Döndü’ye “Ayşe yenge dediğin kişi kim?” diye sordu. Döndü ise “Hesap vermek zorunda değilim” cevabını verdi.

Abdullah’ın “Doğruyu anlatmak zorundasın, iki medeni insan gibi anlatmak bakalım, bu yalanları geçeceksin sen” sözlerine karşılık Döndü “Kes sesini kes, bir sus artık.” diyerek haykırdı.

Döndü programda başta “Ayşe yenge, Şükrü, ben tanımıyorum öyle birini” diyerek her şeyi inkar etti ve “Tanımış olsam ben zaten açıklarım canlı yayında, kesinlikle öyle bir şey yok” şeklinde konuştu.

Ancak Döndü’nün bu inkarının ardından itiraf geldi. Esra Erol Döndü’ye “Şükrü kimdir?” diye sorduğunda Döndü “Benim arkadaşım” dedi. Erol “Valla bildiğimi unutturuyorsunuz bana” tepkisini gösterirken bir de “Ayşe yenge kod adlı kişi Şükrü mü?” diye Döndü’ye sordu. Döndü’nün yanıtı “Evet” oldu.

EŞİNİN KARDEŞİ TANIŞTIRMIŞ

Bundan sonra olaylar biraz daha ilginç bir hal aldı. Çünkü Döndü’nün yasak aşkının mimarı da eşinin kardeşi çıktı. Esra Erol Döndü’ye “Eşinin kardeşi seni Şükrü’yle mi tanıştırdı?” diye sorunca Döndü’den “Evet” cevabını aldı. Döndü, telefonda tanıştırdığını da söyledi.

Abdullah duydukları karşısında “Benim kardeşim, eşimin yuvasını yıkmak için bunun beynine girmiş” sözleriyle tepkisini dile getirirken Döndü’ye de dönerek “Hatanın neresinden dönersen kardır” dedi. Ancak Esra Erol Döndü’ye “Hatandan dönmeye hazır mısın?” diye sorunca Döndü’nün yanıtı “Yok” oldu.

Kaynının tanıştırdığı kişiye kaçan kadınla kocasının canlı yayında karşı karşıya geldiği o anlar programa damga vurdu.

Esra Erol Döndü’ye tekrar “Seni bu kişiyle tanıştıran kimdi?” diye sordu. Döndü ise Abdullah’ın kardeşi, yani kaynı olduğunu söyledi. İsmi Hasan olan şahıs telefonla canlı yayına bağlandı. Esra Erol, Hasan’a “Yengeniz Döndü Hanım’ı Şükrü Bey’le tanıştıran kişi siz misiniz? Yoksa Döndü Hanım size iftira mı atıyor?” diye sordu. Hasan ise “Hayır, bu kesinlikle iftira” dedi.

Döndü ise Hasan’a “Hasan Abi yalan konuşma, beni dinden imandan çıkarma, niye yalan konuşuyorsun” diyerek bağırdı. Esra Erol ise bunun üzerine Döndü’ye “Valla bir şey söyleyeyim mi sana, dinden imandan çıkar insan yani” dedi.

ESRA EROL ŞÜKRÜ'YE SİNİRLENDİ

Abdullah ise kardeşi Hasan’a “Hasan sen bunları yapmasan benim eşim bu duruma gelmiyordu” sözleriyle haykırdı.

Ardından yayına tüm olayların odağındaki isim olan Şükrü bağlandı. Ancak Esra Erol “Şükrü Bey Merhaba” demesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çünkü yayına bağlanır bağlanmaz Şükrü’nün ilk sözleri “Merhaba da iki saattir bekletiyorsunuz bizi ya, Allah Allah ya” oldu.

Esra Erol sinirlenince “Ama bir dur abi. Susmadı ki. Sus dedim. Ne Allah Allah’ı ya. Bu tavırları da… Evli kadınları kaçırırken bir duruş sergileseniz de biz de desek ki aa Şükrü’nün bu olayla alakası yok” ifadelerini kullandı ve çıkıştı.

"BEN Mİ DÜŞÜNECEĞİM?"

Ardından Esra Erol Şükrü’ye “Sizi Döndü Hanım’la tanıştıran kimdir?” diye sordu. Şükrü “Hasan’dır. deyince Erol “Çok garip değil mi Şükrü Bey, bir adam sizi arıyor diyor ki benim kardeşimin eşi var, boşanma aşamasında, kardeşimin yuvası yıkılıyor, yengem boşta kalmasın, biz sizi tanıştıralım der mi ya? Sizin aklınız, mideniz, ahlakınız alıyor mu bunu?” şeklinde konuştu. Ancak Şükrü’nün yanıtı “Hanımefendi, onu kardeşi düşünmüyorsa, babası düşünmüyorsa ben mi düşüneceğim” oldu.

"KADIN SATICILARININ ELİNE DÜŞTÜN, FARKINDA MISIN?"

Ancak yayına bağlanan Şükrü’nün komşusunun iddiaları ortalığı karıştırdı. Telefondaki kadın Döndü’ye “Kadın satıcılarının eline düştün, farkında mısın? Çocuğun var, utan utan. Ramazan, Hasan kadın satıcısı anladın mı? Abdullah’ı öpüp de başına koy” dedi. Esra Erol’un duydukları karşısında gözleri fal taşı gibi açıldı ve Erol şok oldu. Döndü ise buna “Bilip bilmeden yalan konuşma” dedi. Telefondaki kadın “Şükrü kadın ticareti yapmıyor, konuştuğu adamlar kadın ticareti yapıyor. Şükrü her yerde kadın arıyor, o kadın ticareti yapan adamlar da buna numaralar veriyor” ifadelerini kullandı. Esra Erol “Peki Şükrü’nün Döndü’yle ilgili planı ne?” diye sorunca telefondaki kadın ‘Boşandırıp evlenmek’ yanıtını verdi.