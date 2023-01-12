Müge Anlı’ya şok! Çökelekçi, muhtar… ‘Arife’yi bir erkekle yakaladı’ Dehşete düşüren iddiaların ardı arkası kesilmiyor ‘Sinan’ı kandırıp…’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen kayıp Arife Gökçe olayında yeni ve dehşete düşüren iddialar ortaya atılıyor. Köydeki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atan ve yayında tüm şüpheleri üzerine çeken Sinan Sardoğan, daha önce İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bunun ardından halen kayıp olan Arife'ye ne olduğuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak son günlerde Müge Anlı'ya gelen ihbarlar gündem oldu. Arife Gökçe'nin başka bir erkekle yakalandığına dair iddialar ortaya atılırken ismi geçen çökelekçi konuştu. Öte yandan muhtarla ilgili de şaşkına çeviren bir ihbar geldi ve Sinan'a ilişkin sözler şoke etti. İşte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntıları...

ÇÖKELEKÇİYLE İLGİLİ İDDİALAR

ATV ekranlarında yayınlanan programın yeni bölümünde Müge Anlı “Yayınımızın ardından Ataköy jandarma karakolu hem çökelekçi olarak hitap edilen Ahmet Çinkılıç’ın hem de iddiayı ortaya atan Fikri Amca’nın amcasının oğlunun ifadesine başvurdu. Yayındaki iddiaları sordu” dedi.

"ANNESİNİ BİR ERKEKLE YAKALADIĞI İÇİN DÖVDÜ" İDDİASI

Bir önceki programda Arife Gökçe hakkında başka bir kişiyle görüldüğüne dair iddialar gündeme gelmişti. Müge Anlı o yayında “Sinan tutuklandıktan sonra çok başka şeyler konuşulmaya başlandı köyde. Mahmut Gökçe ve gelini Nuray Gökçe ile görüştük. Bir hıdırellez gününden bahsediyorlar onlar da. Diyor ki ‘Tayfun annesini hıdırellez festivalinde bir erkekle yakaladığı için dövdü’" demişti.

SİNAN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ardından Anlı "Sinan’ın da şöyle bir açıklaması vardı ekip arkadaşlarımıza: ‘Bu kaybolan kadın sağlam ayakkabı değil. Çökelekçiyle biri görmüş Almus’ta, adı çıktı’ diyor. Bu dedikoduları kim çıkarttı da Sinan da benzer şeyler söylüyor” ifadelerini kullanmıştı.

O yayında çökelekçi ise Arife Gökçe’yle 6 ay önce yoğurt alma konusunda tanıştıklarını söylemişti. Bazen eşinin bazen de kendisinin yoğurt getirdiğini söyleyen çökelekçi, aralarında 20 yaş olduğunu ve nasıl böyle dedikoduların çıktığını belirtmişti. Çökelekçi “Belki biriyle husumeti vardır. Benim adımı vererek olayı benim üzerime çektirmek istiyor olabilirler” demişti. Arife’nin kaybolmasını nasıl öğrendiğini ise “Cumartesi günü yoğurt için aramıştım. Yoğurtlar cıvıktı. Yoğurtlarını biraz daha düzgün yap diye aradım. Ona ulaşamayınca eşini aradım. O da eşine ulaşamadığını söyledi.” sözleriyle açıkladı.

ÇÖKELEKÇİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Bugünkü yayında Müge Anlı Fikri Gökçe’ye çökelekçiyle telefon konuşmasını sordu. Fikri Bey, konuşmayı doğruladı ve yoğurt alışverişi olduğunu söyledi. Müge Anlı ardından çökelekçiyi de yayına bağladı. Anlı çökelekçiye telefon görüşmesinden sonra bir daha Arife’nin akıbetini merak edip etmediğini sordu. Çökelekçi sonrasında Arife’yle ilgili kimseyi aramadığını ve kaybını televizyondan öğrendiğini belirtti. Anlı “Aşk dedikoduları nasıl çıktı? 39 yaşınızdan beri Arife Teyze’yle bir gönül ilişkisi olduğu iddia ediliyor. 15 yaş fark var arada. Kim atıyor bu iddiaları ortaya. Oğlu dövdü diyenlere sesleniyorum. Lafı ortaya atıyorsanız arkasında durun. Gören varsa bağlansın” şeklinde konuştu.

ARİFE GÖKÇE'NİN OĞLU KONUŞTU: "KURU BİR İFTİRADAN İBARET! BUNLARI KÖYE YAYAN SİNAN'IN ABLASI"

Müge Anlı “Mustafa Bey’e sesleniyorum, hıdırellez şenliklerinde yakalanıp oğlu tarafından dövüldüğünü iddia eden sizsiniz. Kiminle yakalandığını da söyleyin. Herkes öğrensin, ortaya çıksın” dedi.

Tufan ise “Bu sadece kuru bir iftiradan ibarettir. Bunları köye yanan da Sinan’ın büyük ablası Senem’dir. Milletin aklını bulandırmak, yön değiştirmek için” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı bunun üzerine “Senem Hanım böyle bir şey yapıyorsa… Senem Hanım sizin kardeşiniz Arife’yle ilgili tutuklanmadı ki. Bizim dahlimiz olmayan bambaşka bir konu. Bir erkek çocuğu çıktı, bu adam bana tecavüz etmişti dedi, teşhis de etti, ondan tutuklandı. Ben o konuyu bilmem, doğrudur, yanlıştır, benim konum değil, ben bilmediğim konu hakkında konuşmam. Sinan’ın Arife’nin kaybıyla ilgisi var mı? Oralarda dolanması benim için şüpheli mi şüpheli. Ama Arife ile ilgili olmasa da sizin kardeşinizin yaptıkları zaten tutuklanma vesilesi. Kimsenin çevresini bu denli rahatsız etmeye hakkı yok. Orası kesin. Zaten tutuklanmalıydı, başka bir mevzudan tutuklandı. Siz de Senem Hanım ne biliyorsanız siz bağlanın. Siz senin gibi kardeş olmaz olsun demiştiniz” diyerek seslendi.

Anlı, Tufan’a da dönerek “Niye Senem söylesin onu da bilmiyorum. Onu da sen söyledin diye Senem’e sesleniyorum” deyince Tufan “Bunu herkese kendisi yaymış” dedi.

Müge Anlı çökelekçiye de “Arife’nin pazardaki tavırları nasıldı? ‘Orada yakalandı, burada yakalandı’ diyorlar. Öyle bir kadın mıydı, tanımadığım için ben” diye sordu. Çökelekçi “Hayır canım. Kadın kayıp, arkasından her türlü lafı konuşuyorlar. Sinan ilk çıktığında konuştu. Kafasına vurduk falan… İnsan bir olayı yaşamasa hafızasına kaydetmez zaten bunu.” ifadelerini kullandı. Müge Anlı da “İlk gün itirafı yaptı, sonra da ona buna çevirdi lafı. Sonra da sizin adınızı ortaya attı” dedi.

Müge Anlı “Dışa dönük, herkesle sohbet eden, dedikoduya açık bir kadın mıydı?” diye Arife Gökçe’yle ilgili sorunca çökelekçi “Değildi” dedi ve herhangi bir şey duymadığını söyledi.

"ARİFE HANIM ÖYLE BİR KADIN DEĞİL"

Arife Teyze’yle Almus pazarında tanıştığını söyleyen Kübra Hanım da yayına bağlanıp, Arife’nin çökelekçiyle ilgili iddialara çok şaşırdığını söyledi. “İnsan bellidir duruşundan, üslubundan, öyle bir kadın değil, ben çok rahatsız oldum bu söylenenlere” şeklinde konuştu.

Arife Gökçe’nin komşuları Vesile Gökçe ve Selmani Gökçe de konuştu. Selmani Gökçe “En son 11.58’de Sinan aramış. Askeriyeye bildirdik. Bir kişi götüremez. Kuvvetli bir kadın” dedi. Vesile ise “Terk etse gençliğinde ederdi. Torunu olan gider mi. Biz iyi tanıyoruz. Güçlü bir kadındı” şeklinde konuştu.

Yayına Arife Gökçe’nin gelini Nuray Gökçe de bağlandı. Müge Anlı Nuray’a “İş döndü dolaştı senin kocanın dövdüğüne geldi” dedi. Nuray da “İftira. Çamur at izi kalsına döndü bu iş. Biz herkesi Allah’a havale ettik” ifadelerini kullandı. Anlı da “Ama bunda terslik var. Bu iftirayı atan Sinan’ın ailesi değil ki, sizin sülalenizden, aynı soyadı tanıdığınız kişiler” dedi. Nuray ise “Bizim ezelden beri onlarla muhabbetimiz yok. Kayınvalidem ya da sülalemiz onların emrine girecek, onlara itaat edecek yapıda olmadığımız için böyle yapıyorlar” şeklinde konuştu. Mustafa Gökçe senden de çok kötü bahsediyor diye Anlı Nuray’a sorunca “Kayınvalidemi savunduğum için” dedi.

"SİNAN KÖYE GİDECEK DAHA KÖTÜ ŞEYLER YAPACAK"

Müge Anlı “Bu tarz durumlarda bildiğiniz bir şey varsa net konuşun. Öteki türlü ben ortaya atanlardan da şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Müge Anlı “Sinan köydeki kadınların yarısına mesaj atmış. O zaman niye konuşmadınız? Onun yaptığı mazur görülen bir şey miydi? Hepimizin sinirlerini bozmadı mı bu adam, niye o zaman herkes sustu?” dedi.

Fikri ise “Yine aynısı olacak. Sinan kurtulacak buradan, köye gidecek, bizden daha kötü şeyler çıkaracak. Bunu köylü biliyor. Bile bile de arkadan destek veriyor” derken Tufan ise “Adam kendi ağzıyla söylüyor. Gittiğimde kimse benimle baş edemeyecek diyor” şeklinde konuştu.

ŞOKE EDEN İDDİA: "BÜYÜK OĞLU ARİFE'Yİ MUHTARLA YAKALAMIŞ"

Leyla Hanım diye bir kişinin ihbarını okuyan Müge Anlı “Bir kadın arkadaşım oğlunu İstanbul’da berbere götürüyor. Berber Arife Hanım’ın köylüsüymüş. Berber Arife için, ‘Büyük oğlu Arife’yi muhtarla yakalamış, muhtar da baban biliyor sana noluyor demiş, üç erkek çocuğu var onlar çok fevri oldukları için insanlar konuşmaya çekiniyor’ diye anlatmış. Çilek mevzusuna da açıklık getirmek istiyorum. Dağ çileği kıymetlidir. Senede bir defa çıkar, dikenler arasında toplarsınız. O çıkan çileği toplayanlar da ya kendisi yer ya da çileğini yapar. Ne satar, ne başkasına verir. Diken içinde senede bir topladığınız çileği neden başkasına verirsiniz? Sinan bu çileği Arife ya da Hamide’ye neden veriyor. Bu da Arife ve Hamide kardeşlerin Sinan’ı kandırması olarak yorumlanıyor. Sinan’ı kandırıp getir götür işlerini yaptırıp kullanmış olabilirler diye dedikodu yapılıyor o köyde” şeklinde ihbarda bulunduğunu söyledi.

"ONLARA KİMSE BULAŞMAK İSTEMEZ"

Leyla Hanım da yayına bağlandı ve Müge Hanım detaylarını sordu. Leyla, olayı sadece duyduğunu söylerken “Ben gözümle görmedim, duyulanları söylüyorum. Muhtarla büyük oğlu görüyor, o da diyor ki baban zaten biliyor sana ne oluyor diyor. Ve herkes şunu söylüyormuş; onlar fevri, asabi, sinirli insanlar. Kimse onlara bulaşmak istemez, bildiklerini de anlatmaz diyorlar. Kimse onlara böyle bir şey anlatıp da karşılarına almayı göze almaz” ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI İSYAN ETTİ "HER ŞEY BU KADAR TESADÜF MÜ YA"

Müge Anlı da Fikri’ye muhtarla bir dedikodu olup olmadığını sordu. Fikri ise “Muhtarlar 35-40 yaşında muhtarlar. Evladıyla mı… O berber kimse de onu da öğreneceğim. Ne kadar yanlış bir şey şu dedikodular. Biz berberi de inceleriz. Yalnız Mustafa kafama çok takılıyor.” diyerek arazi ve tavuk meselesinden bahsetti. Müge Anlı da Fikri Bey’in bahsettiği arazinin Sinan’ı jandarmayı götürdüğü arazi olduğunu öğrenince “Her şey bu kadar tesadüf mü ya” diyerek tepki gösterdi.

