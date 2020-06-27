Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek?

Yengeç burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Yengeç Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

Yengeç burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay yengeçler için maddi anlamda doyabilecekleri güzel bir ay olacak. Yatırım yapmak isteyen yengeçler yatırımlarını bu ay gerçekleştirebilirler. Ev almak isteyen yengeçlerin ev sahibi olmak için müthiş fırsatları olacak.

Bu ay biraz fevri davranabilirsiniz. Öfkenize yenilmeden günleri geçirmeniz önemli. Özellikle 28 Temmuz tarihine kadar kendinizi tutmalısınız. Bu ay çok fazla yatırım ve girişim planlarınız olacak. Bu planlarınızla ilgili karşınıza çıkan zorlukları çok kolay atlatacaksınız.

Yengeç burcu 2020 Temmuz ayı aşk yorumu

İişkilerinizde egoist davranmayı bırakmalısınız. İnsanları hayattan soğutan suçlamalarda bulunmaktan artık uzaklaşın.

Sizi çok seven ve ayaklarınızı yerden kesen ilişkilerinizde aranıza uçurumlar girmesine neden oluyorsunuz. Partneriniz siz fark etmeden avuçlarınızın içinden kayabilir. Egoist davranışlarınızın kaynağı partnerinizin ya da eşinizin sizden daha az veyahut fazla kazanması olabilir.

İnsanlara güvenmeyi öğrenmelisiniz. Kırgınlıklarınızı içinizde büyüterek günlerce sonra ortaya çıkarıp tavırlar almanız çok yanlış. Ne yaşıyor ve ne düşünüyorsanız konuşmalısınız. Aksi halde hayatınızın aşkını kaybedebilirsiniz.