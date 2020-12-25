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Yeni adresi neresi olacak? Hannover'den Mehmet Ekici açıklaması

ALMANYA HABERLERİ  | 25.12.2020 22:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mehmet Ekici'nin geleceği merak konusu oldu. Hannover ile antrenmanlara çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Alman ekibinin kulüp başkanından açıklama geldi.

Yeni adresi neresi olacak? Hannover'den Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mehmet Ekici, bir süredir Almanya 2. Ligi ekiplerinden Hannover 96 ile idmanlara çıkıyor. 30 yaşındaki oyuncu, halen Bundesliga 2 ekibi ile sözleşmeye imza atmadı.

"GELECEĞİ BELLİ DEĞİL"

Hannover Başkanı Martin Kind yaptığı açıklamada, Mehmet Ekici'nin geleceğinin henüz belli olmadığını açıkladı.Mehmet Ekici, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giydi. Orta saha oyuncusu, Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yerli futbolcular fenerasyona gittikten sonraki hallerine bakın!... Genç futbolcular ibret almalı eğer bu futbolcu gibi 2.liglerde oynamak istiyorsalar şikebaeye gitsinler
Bizim halı saha takımı hazırlıklara başladı gelsin oynasin asgari ücretle...
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