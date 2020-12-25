Yeni adresi neresi olacak? Hannover'den Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mehmet Ekici, bir süredir Almanya 2. Ligi ekiplerinden Hannover 96 ile idmanlara çıkıyor. 30 yaşındaki oyuncu, halen Bundesliga 2 ekibi ile sözleşmeye imza atmadı.

"GELECEĞİ BELLİ DEĞİL"

Hannover Başkanı Martin Kind yaptığı açıklamada, Mehmet Ekici'nin geleceğinin henüz belli olmadığını açıkladı.Mehmet Ekici, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giydi. Orta saha oyuncusu, Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletti.

