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Yeni adresi şaşkınlık yarattı! Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'yla anlaştı

13.01.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu CSKA Moskova ile anlaşma sağlayarak tüm hayranlarına şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada bu haberin çıkmasının ardından hayranları Yusuf Yazıcı'ya yüzlerce mesaj attı. İşte detaylar...

Yeni adresi şaşkınlık yarattı! Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'yla anlaştı
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans ile Fransa'nın Lille takımına transfer olan ve orada şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'nın Fransa hikayesi kısa sürdü. İstediği forma şansını bulamayan milli yıldız sürpriz bir takımla anlaşma sağlayarak hayranlarını şaşırttı.

HEM DE BEDELSİZ

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Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile her konuda anlaşma sağladı. Rus kulübü, Milli oyuncuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayacak. Kiralama bedelinin de olmaması bu transferde büyük şaşkınlık yarattı.

SATIN ALMA OPSİYONU 12 MİLYON EURO

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Fanatik'in verdiği habere göre Yusuf'un satın alma opsiyonu, 12 milyon Euro olacak.


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