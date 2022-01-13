Yeni adresi şaşkınlık yarattı! Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'yla anlaştı

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans ile Fransa'nın Lille takımına transfer olan ve orada şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'nın Fransa hikayesi kısa sürdü. İstediği forma şansını bulamayan milli yıldız sürpriz bir takımla anlaşma sağlayarak hayranlarını şaşırttı.

HEM DE BEDELSİZ

Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile her konuda anlaşma sağladı. Rus kulübü, Milli oyuncuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayacak. Kiralama bedelinin de olmaması bu transferde büyük şaşkınlık yarattı.

SATIN ALMA OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Fanatik'in verdiği habere göre Yusuf'un satın alma opsiyonu, 12 milyon Euro olacak.



