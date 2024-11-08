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Yeni Akit Gazetesi'nden skandal paylaşım! Beşiktaş'a ağır hakaretlerde bulundular... ''Eğer Maccabi Tel Aviv maçına çıkarsa...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.11.2024 17:47
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'le gerçekleştirileceği maçın İstanbul'da oynanması bekleniyordu. Ancak İsrail ekibinin UEFA'ya yaptığı başvuru kabul edilerek maç Türkiye'den alınmıştı. Türkiye'de oynanması gereken maçın tarafsız bir sahaya alınması üzerine Yeni Akit Gazetesi, sosyal medya hesabından siyah - beyazlı kulüple ile ilgili skandal bir paylaşıma imza attı.

Yeni Akit Gazetesi'nden skandal paylaşım! Beşiktaş'a ağır hakaretlerde bulundular... ''Eğer Maccabi Tel Aviv maçına çıkarsa...''

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş ile ilgili skandal bir paylaşıma imza atıldı.

MAÇ TÜRKİYE'DEN ALINMIŞTI

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Fikstür belli olduğu günden beri maçın İstanbul'da oynanmaması için yoğun mesai harcayan Tel Aviv ekibi, amacına ulaşarak UEFA, güvenlik sebeblerinden dolayı karşılaşmayı Türkiye'den alarak tarafsız sahada oynanmasına karar vermişti.

UEFA AÇIKLAMIŞTI

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UEFA, Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında tarafsız ülkede oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ile ilgili açıklama yaptı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türk makamlarının aldığı karara göre 28 Kasım 2024 tarihinde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tarafsız bir sahada oynanacaktır. UEFA, alternatif tarafsız saha için Beşiktaş'la görüşme halindedir ve zamanı geldiğinde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

SKANDAL PAYLAŞIM

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Yeni Akıt Gazetesi tüm bu yaşananların ardından skandal bir paylaşıma adını yazdırdı. Gazete sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''UEFA'nın İsrail dayatmalarına boyun eğip sahaya çıkarsa, Beşiktaş kadar daha şerefsiz kulüp olmayacaktır yer yüzünde!'' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

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Bu söz konusu 'hakaret' paylaşımının ardından siyah - beyazlı kulüpten cevap gecikmedi. Kulüp resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

''Beşiktaş, 121 yıllık tarihi boyunca devletin önceliklerini kendi önceliklerinin önünde tutmuş Türkiye’nin en eski ve saygın spor kulübüdür.

Vatanına sadıktır, milletini baş tacı eder ve her daim devletinin yanındadır.

Beşiktaşımızı şeref ve namus üzerinden dil uzatarak kendi hırsları doğrultusunda kullanmaya çalışmak kimsenin haddi değildir!

Buna yeltenenler karşılarında büyük Beşiktaş camiasını bulacaktır.

Bu cüreti gösterenlere devletimizin gerekli cevabı vereceğine inancımız tamdır.''

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi beşiktaş
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