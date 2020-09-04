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Yeni Akit'ten skandal başlık! Meryem Uzerli haberine atılan başlık tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Yeni Akit gazetesi, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin ikinci çocuğunu beklediği yönünde çıkan haberi, 'Türk kaşarı' ifadesini kullanarak manşetine taşıdı. Uzerli'yle ilgili kullanılan bu ifadeye sosyal medyadan da büyük tepki yağdı.

Yeni Akit'ten skandal başlık! Meryem Uzerli haberine atılan başlık tepki çekti

Yeni Akit gazetesinin Meryem Uzerli ile ilgili yaptığı haber sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez çocuk sahibi olacağını açıklayan Uzerli'yi manşetine taşıyan Akit, yaptığı haberin başlığında 'Türk kaşarı' ifadesini kullandı.

Haberin içeriğinde de Uzerli'ye hakaretler yağdıran Akit'in tepki çeken haberi şöyle:

Ecdadımıza saldıran Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olduğu için Arap sosyal medyasında 'Türk kaşarı' olarak adlandırılan ve Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan Meryem Uzerli, tekrar Veledi-i Zina ile çocuk sahibi olacağını açıkladı.

Batılı laikçi yaşam tarzının paramparça ettiği hayatlar silsilesi her geçen derin izler bırakmaya devam ediyor. Bir dönem Osmanlı Devleti’ne yönelik hakaretlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan, Can Ateş adlı bir kişi ile yaşadığı evlilik dışı ilişkisi sonrası bir veled-i zina dünyaya getiren Uzerli'nin son rezaleti de patladı. Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan ve bir dönem Arap sosyal medyasında 'Türk kaşarı' olarak anılan Meryem Uzerli, yine bir veled-i zina dünyaya getireceğini söyledi.

Annesi Alman babası Türk olmasına rağmen kendisini Alman olarak pazarlayan, Türkiye'de Muhteşem Yüzyıl adlı rezil dizi ile tanınmasının ardından Berlin'e yerleşen Meryem Uzerli, Batılı laikçi yaşam tarzının paramparça ettiği hayat hikayelerinden birini de veled-i zina olarak dünyaya getireceği günahsız bir çocuğa yaşatacak.

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BABASIYLA İLGİLİ SORUYA CEVAP VERMEDİ

Berlin'e yerleşerek bir kafe açan Uzerli, yaptığı açıklamada "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

BU ÇOCUĞUN GÜNAHI SENİN BOYNUNA

Uzerli, veled-i zina ile dünyaya gelecek çocuğunun babasının kim olduğuna ilişkin sorulara ise cevap vermedi.Bu çocuğun günahı senin boynundaZina yoluyla dünyaya getireceği günahsız bir çocuğu babasız bir hayat ile baş başa bırakacak olan Uzerli, çocuğun psikoloji dünyasında kalacak derin izlerin de sorumlularından biri olacak. Aile kavramından uzak ve baba şevkatinden yoksun kalacak olan çocuğun günahı Uzerli’nin boynunda olacak. Dileriz ki, Meryem Uzerli, en kısa zamanda meşru yolu bulur ve veled-i zina olarak dünyaya getireceği çocukların hayatlarını karartmaktan vazgeçer.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimse gıt gıt etmesin 10 numara yazı olmus.
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