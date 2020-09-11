Yeni Akit’ten tepki çeken başlık! Beren Saat'i hedef gösterdiler

Geçtiğimiz günlerde Yeni Akit gazetesi Meryem Uzerli’nin ikinci çocuğunu beklediği yönünde çıkan haberleri manşetine ‘Türk kaşarı’ ifadesini kullanarak taşımıştı. Meryem Uzerli haberiyle sosyal medyada infiale neden olan gazetenin bu sefer hedefinde Atiye dizisi yer aldı. Yeni Akit gazetesinin Beren Saat ile ilgili yaptığı haber sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gazetenin Beren Saat ve Atiye dizisiyle ilgili yaptığı haberde 'pedofili ve ahlaksız' vurgusu tepkilere neden oldu.

Beren Saat ve Atiye dizisine ağır eleştiriler yapan Akit’in tepki çeken haberi şöyle:

"Türkiye’deki yayınlarında da skandal içeriklerle dolu +18 ibareli, çocukları hedef alan platform Netflix’te ahlaksız diziler yayınlanmaya devam ediyor.

Ahlaksız sahneleriyle tepki çeken Atiye dizisinin 2. sezonu fragmanı yayınlandı.

Göbeklitepe'den Nemrut'a uzanan bir hikayeyi anlayan Atiye dizisinin 2. sezonuyla ilgili ortaya iddia atıldı.

Türk-İslam kültürüne adeta savaş açan projelerde rol üstlenen, Atiye dizisinde performansıyla dipleri boylayan Beren Saat isteğiyle Netflix yönetimini şaşırttı.

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, dizinin perşembe günü yayınlanmasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Günü değişen diziyle ilgili karar alan Pedofili propagandasıyla bilinen Netflix yönetiminin bu kararında Beren Saat’in etkili olduğu kaydedildi.

Beren Saat Netflix’i ‘totem’ diyerek kafaladı."

