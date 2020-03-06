YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "Yeni araçlarımız, milletimize hayırlı olsun"

"Yeni araçlarımız, milletimize hayırlı olsun"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 20:59 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi, halka daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla 58 yeni aracı araç filosuna kazandırdı.Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 31 yeni araç ile hizmet ve servis aracı olarak kullanılacak olan 27 araç Ziraat Mahallesi’nde bulunan Pazartesi Pazar Yeri’nde yapılan törenle tanıtıldı.Araç tanıtım programında satın alınan toplam 58 araç hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Kütahya Belediyesi, halka daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla 58 yeni aracı araç filosuna kazandırdı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 31 yeni araç ile hizmet ve servis aracı olarak kullanılacak olan 27 araç Ziraat Mahallesi’nde bulunan Pazartesi Pazar Yeri’nde yapılan törenle tanıtıldı.
Araç tanıtım programında satın alınan toplam 58 araç hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya’mızın öz malı olarak tanımladığımız ve en az 10 yıl süreyle Kütahya Belediyesi’nin kullanacağı çöp toplama, temizleme ve taşıma araçlarının tanıtımı amacıyla bir araya geldik. Yaklaşık bir yıl önce şehrimizin en önemli sorunlarından birisi çöp toplama sorunuydu. Şehrimizde daha önceden 29 yıllığına ihale edilmiş çöp temizleme, toplama ve bertaraf sistemlerinin Danıştay kararı ile iptali ve fesih işlemi uygulanmasıyla birlikte 16 Eylül tarihi itibariyle Kütahya Belediyesi çöp toplama işlemini kiralık araçlarla yapmaya başladı" dedi.
Kütahya Belediyesi’nin çöp toplama işlemi için kiraladığı 26 araca yıllık 16 milyon 400 bin TL ödediğini, yeni satın alınan 58 adet araca ise toplam 16 milyon 304 bin TL ödediğini ifade eden Başkan Işık, "31 adet temizlik aracı, 27 adet de hizmet ve servis aracı olmak üzere toplam 58 adet araca 16 milyon 304 bin TL ödeyerek Kütahya’nın malı yaptık. 10 yıl süreyle kullanacağımız 58 araca verdiğimiz toplam para miktarı 1 yıllık kiralanan çöp araçlarına verilen toplam para miktarına eşittir. Hemşehrilerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Kütahya Belediyesi olarak satın aldığımız araçlarımızla çöp toplama işlemini kendimiz yapacağız. Araçlarımız ve hizmetlerimiz milletimiz ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Program, dualar eşliğinde kurban kesilmesi ve satın alınan araçlar ile konvoy halinde şehir turu yapılmasıyla sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Günay’dan şeker kotasına ilişkin açiklama

Günay’dan şeker kotasına ilişkin açiklama

Otomobil beton mikserine çarptı; 2 yaralı

Otomobil beton mikserine çarptı; 2 yaralı

İnegöl’de voleybol ve basketbol finalleri nefes kesti

İnegöl’de voleybol ve basketbol finalleri nefes kesti

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
13:16
İkindi
16:30
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.