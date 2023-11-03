'Yeni Arda Güler' deniyordu, kulübü serbest bıraktı! Arda Günder'in kulüpsüz kalma nedeni...

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 2. sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'nda ise şampiyonlukla kapatan Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi büyüleyen Arda Güler, yaz transfer döneminde 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanya La Liga devi Real Madrid'e imza atmıştı.

Tıpkı Arda Güler gibi Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Günder, yeteneğiyle sosyal medyadaki futbolseverlerin dikkatini çekmişti.

'Yeni Arda Güler' olarak adlandırılan Günder'in kulübü Gençlerbirliği'nden ise sürpriz bir hamle geldi.

KULÜBÜ SERBEST BIRAKTI

Başkent ekibi, altyapıda yer alan futbolcuyu serbest bıraktı. Bu kararın nedeni olarak ise oyuncunun ailesinin üst üste gelen talepleri ve bu sezon oynaması planlanan U15 takımı seviyesini karşılayamayacak olması gösterildi.

İDOLÜ ARDA GÜLER

Arda Günder, idol olarak Arda Güler'i aldığını söylüyor. Sarı-lacivertli taraftarların ''Fenerbahçe'ye gel'' yazısına kalp işareti bırakan genç oyuncu için girişimler başladı.







