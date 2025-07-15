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Yeni 'Arda Güler' savaş başlattı! Meksika ile Türkiye genç oyuncu için birbirine girdi...

Türkiye U-15 Milli Takımı'nın 'Yeni Arda Güler' lakaplı Atakan David Yilmaz Zepeta henüz 15 yaşında ve Türkiye ile Meksika milli takımları arasında savaş çıkartmak üzere. Genç oyuncunun seçim yapması için federasyonlar sıkı takipte.

Yeni 'Arda Güler' savaş başlattı! Meksika ile Türkiye genç oyuncu için birbirine girdi...
Burak Kavuncu

Türkiye milli takımının u15 yaş kategorisinde oynaması için davet alan Atakan David Yilmaz Zepeta, devreye Meksika milli takımının da girmesi ile kararsız kaldı. Genç oyuncunun hem annesinin Meksikalı olması hem de kendisinin orada doğmuş olması Meksika’nın bu seçimde hak sahibi olmasını sağladı.

MEKSİKA DÜNYA KUPASINI GÖSTERDİ

Yeni Arda Güler savaş başlattı! Meksika ile Türkiye genç oyuncu için birbirine girdi... 1

Annesi Meksikalı olan Atakan'a Katar'da yapılacak U-17 Dünya Kupası'nda forma giyme şansı teklif ettiler. Genç oyuncunun bu teklif sonrası tercihini hangi milli takımdan yana yapacağı büyük merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika türkiye milli takımı
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