Yeni aşırı estetik trendi: 'Bimbofication'

Aslına bakarsak sözlükte bimbo kelimesi 'çekici ama aptal kadın' olarak geçiyor ve bu akımı takip edebilmek adına göğüs büyütme, dudak dolgusu gibi işlemlerin yanı sıra daha ince bir bele sahip olmak için kaburga kemiklerini aldıran kadınlar bile var.

Cheery, bu trendi takip eden binlerce kadından sadece biri

Bu akımın takipçileri Megan Barton-Hanson, Pamela Anderson, Chloe Ferry ve Katie Price gibi ünlülerden ilham alıyor ve Instagram üzerinde 'Bimbofication' etiketi altında 34.000'den fazla gönderi mevcut.

Instagram'da paylaşılan bu gönderilerin kadınlara güç verdiği iddia ediliyor ve bir Barbie gibi görünmenin yaşamda öne çıkmanıza yardımcı olabileceğini söyleniyor.

Pamela Anderson ve Katie Price gibi ünlüler bu akımın takipçileri tarafından idol olarak alınıyorlar

Chloe Ferry ve değişimi

Cheery değişimin ilk başlarındayken

Instagram'da 'KatieDollicious' ismini kullanan Barbie kadın Katie Rose göğüs kanserini yendikten sonra göğüs büyütme operasyonlarına başladı.

Feminist Alicia Amira ise bimbo olmanın özünün kendini sevmek olduğunu söylüyor



