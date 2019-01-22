TREND

Yeni aşırı estetik trendi: 'Bimbofication'

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 22.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

Bu günlerin yeni trendi ile aşırı estetik operasyonlar sonucu sahip olunan ince bel, büyük göğüs ve dolgun dudaklar ile tıpkı bir Barbie bebek gibi görünmeyi amaçlıyor. 'Bimbofication' adındaki bu yeni trend birçok kişi tarafından uygulanmaya devam ediyor.

Yeni aşırı estetik trendi: 'Bimbofication'

Aslına bakarsak sözlükte bimbo kelimesi 'çekici ama aptal kadın' olarak geçiyor ve bu akımı takip edebilmek adına göğüs büyütme, dudak dolgusu gibi işlemlerin yanı sıra daha ince bir bele sahip olmak için kaburga kemiklerini aldıran kadınlar bile var.

Cheery, bu trendi takip eden binlerce kadından sadece biri

NINTCHDBPICT000460337552

Bu akımın takipçileri Megan Barton-Hanson, Pamela Anderson, Chloe Ferry ve Katie Price gibi ünlülerden ilham alıyor ve Instagram üzerinde 'Bimbofication' etiketi altında 34.000'den fazla gönderi mevcut.

Screenshot_1

Instagram'da paylaşılan bu gönderilerin kadınlara güç verdiği iddia ediliyor ve bir Barbie gibi görünmenin yaşamda öne çıkmanıza yardımcı olabileceğini söyleniyor.

Pamela Anderson ve Katie Price gibi ünlüler bu akımın takipçileri tarafından idol olarak alınıyorlar

NINTCHDBPICT000003528468

Chloe Ferry ve değişimi

NINTCHDBPICT000396605566

Cheery değişimin ilk başlarındayken

NINTCHDBPICT000460337548

Instagram'da 'KatieDollicious' ismini kullanan Barbie kadın Katie Rose göğüs kanserini yendikten sonra göğüs büyütme operasyonlarına başladı.

Screenshot_3

Feminist Alicia Amira ise bimbo olmanın özünün kendini sevmek olduğunu söylüyor

Screenshot_4

Screenshot_5


PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk ilişki sonrasında...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk ilişki sonrasında...
'4 bin 500 yıllık' tarihi eserler 20 yıllık çıktı!'4 bin 500 yıllık' tarihi eserler 20 yıllık çıktı!
Beslenme çantasız gelen öğrencisinin evini ziyaret etti ve...Beslenme çantasız gelen öğrencisinin evini ziyaret etti ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik trend

En Çok Okunan Trend Haberler

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Köylüler yıllarca kömür diye yaktı! Tesadüfen keşfedildi

Köylüler yıllarca kömür diye yaktı! Tesadüfen keşfedildi

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü!

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Çukur'da gizemli karakter ortaya çıkıyor

Çukur'da gizemli karakter ortaya çıkıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da şoke eden olay: Fotokapanı telefon sanıp evine götürünce mahkemelik oldu!

Arazide görüp eve götürdü! SIM kartı telefonuna takınca...

4 bin 500 yıllık sanılıyordu! 20 yıl önce meğer bir köylü dikmiş

'4 bin 500 yıllık' tarihi eserler 20 yıllık çıktı!

Okula beslenme çantasız gelen öğrencisinin evini ziyaret etti! Hayatlarını böyle değiştirdi

Beslenme çantasız gelen öğrencisinin evini ziyaret etti ve...

Müjdat Gezen'in yeni kitabı 'haddini bil' tartışma yarattı

Özdil'den sonra Gezen'in kitabına da büyük tepki!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki! Duyan şok oluyor

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

İnşaatta oynayan çocuklar büyük şok yaşadı!

İnşaatta oynayan çocuklar büyük şok yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.