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Yeni Audi A1 Citycarver ne zaman satışa sunulacak? İşte SUV tasarıma sahip yeni Audi A1'in özellikleri

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 30.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Volkswagen Grubu, yeni Audi A1 Citycarver'ı tanıttı. SUV'lara benzeyen dış tasarımıyla dikkat çeken Audi'nin en küçük ve en yeni modeli olan A1 Citycarver'ın ne zaman satışa sunulacağı da duyuruldu. İşte 9 farklı renk seçeneğiyle otomobil piyasasına giriş yapacak olan yeni Audi A1 Citycarver'ın özellikleri...

Alman üretici Volkswagen Grubu'nun premium markası olan Audi, ürün gamındaki en küçük model olan A1'in Citycarver adında yeni bir versiyonunu tanıttı.

Standart modele göre yüksekliği artırılan yeni versiyon, plastik kaplamaları ve tampon tasarımları ile SUV'lardan esintiler taşıyor.

YENİ AUDI A1 CITYCARVER NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Yeni modelin Ağustos ayında Avrupa satışına başlanması hedefleniyor.

Aracın yeniden tasarlanan ön ızgarasının markanın Q modellerine gönderme yaptığı kaydediliyor.

AUDI A1 CITYCARVER ÖZELLİKLERİ

Yüksekliği 4 cm artırılan model, 18 inc boyutundaki jantlar ile alınabiliyor.

Otomobilde opsiyonel olarak ayarlanabilir süspansiyon ve kırmızı fren kaliperleri sunuluyor.

LED farlar ve S-line arka spoylerin sunulduğu araçta, 10.1 inc boyutunda bilgi ekranı yer alıyor.

AUDI A1 CITYCARVER'DA 9 RENK SEÇENEĞİ

9 farklı renk seçeneğinin sunulduğu otomobilde, siyah ve gri olmak üzere iki farklı tavan rengi seçeneği müşterilere sunulacak.

AUDI A1 CITYCARVER MOTOR SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?

Buna göre, 1 ve 1.5 litre TSI motorların Citycarver'de görev yapması sürpriz olmayacaktır.

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