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Yeni bekar Millie Court Tayland kaçamağı sırasında nispet yaptı!

30.10.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Love Island programına katılan Millie Court, Liam Reardon ile yaşadığı aşkla yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı. Liam Reardon ile yaşadığı ilişkiye noktaya koyan Court cesur paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. 24 yaşındaki fenomen Tayland tatilinde çekilen pozlarını paylaştı.

Yeni bekar Millie Court Tayland kaçamağı sırasında nispet yaptı!

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island’ın geçen yılki sezonunda boy gösteren Millie Court, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Erkek ve kadın yarışmacıların bir evde birlikte yaşayarak aşkı aradıkları Love Island yarışması seksi sahneleriyle popüler olmayı başarmıştı. Programda Liam Reardon ile aşk yaşayarak gündeme gelen Millie Court, yarışmayı birinci olarak tamamladıktan sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Programın sonrasında bir süre daha ilişkileri devam eden Reardon ve Court ayrıldıklarını açıklamıştı. Ayrılık açıklamasının sonrasında Millie Court’in sosyal medya paylaşımı adeta nefesleri kesti.
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Son olarak Taylan tatiline çıkan Millie Court, buradan yaptığı paylaşımlarla adeta nispet yaptı.

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Love Island sosyal medya Ekonomik büyüme yaşında

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