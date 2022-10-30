Yeni bekar Millie Court Tayland kaçamağı sırasında nispet yaptı!

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island’ın geçen yılki sezonunda boy gösteren Millie Court, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Erkek ve kadın yarışmacıların bir evde birlikte yaşayarak aşkı aradıkları Love Island yarışması seksi sahneleriyle popüler olmayı başarmıştı. Programda Liam Reardon ile aşk yaşayarak gündeme gelen Millie Court, yarışmayı birinci olarak tamamladıktan sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı.



Programın sonrasında bir süre daha ilişkileri devam eden Reardon ve Court ayrıldıklarını açıklamıştı. Ayrılık açıklamasının sonrasında Millie Court’in sosyal medya paylaşımı adeta nefesleri kesti.



Son olarak Taylan tatiline çıkan Millie Court, buradan yaptığı paylaşımlarla adeta nispet yaptı.

