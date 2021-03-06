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Yeni bir aşka yelken açan Esra Dermancıoğlu isyan etti!

06.03.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Yeni bir aşka yelken açan Esra Dermancıoğlu isyan etti!

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun (52) kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı’yla aşk yaşadığını ortaya çıkmıştı. Bu habere bir TV programında yapılan yorumlar, Dermancıoğlu'nu sinirlendirdi. İşte ünlü oyuncunun ilişkisine dair çarpıcı açıklamaları...

Renkli kişiliğiyle tanınan, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılmıştı.

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15 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ

Dermancıoğlu'nun (52), final yapan 'Sol Yanım' dizisinde rol alan 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtı. Aralarında 15 yaş fark olan Dermancıoğlu ve Balcı'nın, son günlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

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PROFİL FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş yanak yanağa fotoğrafını koyan Murat Balcı'nın, Dermancıoğlu'dan gelen uyarı üzerine kısa sürede uygulamadaki profil resmini kaldırdığı belirtildi.

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Ünlü oyuncu, söz konusu haberlere ve hakkında yorumlara tepkisini, Instagram hesabından "Tarzzz" notuyla birlikte paylaştığı video ile dile getirdi.

İşte Dermancıoğlu'nun açıklamaları:

"Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar. 'Şimdi beni konuşturmayın. Adamın tarzı değil bu kadın' diyorlar. Adama sorarlar; kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı... Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki 'Ya ben seksüel olarak demiyorum. Onun oyunculuğu iyi'. Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. Çünkü neden, burnum böyle değil, dudaklarım böyle değil! Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum hepinizden. Demeye getiriyorlar ki 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı. Mümkün değil'. Yapmayın artık!"


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Esra Dermancıoğlu
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