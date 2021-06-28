Yeni dijital platform "Pazarama" Maximum Mobil'de

İSTANBUL (AA) - İş Bankası’nın e-ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek adına, bazı fonksiyonları bünyesinden ayrıştırarak (spin-off) devrettiği Pazarama platformu hayata geçti.

İş Bankası'nın açıklamasına göre, online alışveriş ve hizmetlere tüm paydaşlar için yenilikçi ve farklı bir anlayış getiren Pazarama, değer ve dayanışma odaklı, yerel üreticilere güç veren bir bakış açısıyla e-ticarete 360 derece bakabilen bir platform olarak doğuyor.

Herkesin Maximum Mobil'i indirerek kolayca ulaşabileceği Pazarama'da ürün ve hizmet satışlarının yanı sıra mobil ödeme deneyimi de yaşanıyor.

Pazarama'da giyimden kırtasiyeye, elektronikten evcil hayvan ürünlerine ve oyunlara kadar çok geniş bir yelpazede farklı ürünler bulunabiliyor.

Araçtan inmeden akaryakıt ödemesi, ulaşım kartı yüklemesi ve market alışverişi, yemek siparişi, dijital oyun kodu gibi mobil ödeme imkanlarının yanı sıra restoran indirimleri de sunan Pazarama, kullanıcılara, günlük hayatın her anında tek uygulamadan ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor.

Pazarama, tüm bu hizmetleri tek bir platformdan sunarken, ödeme anında kullanıcılarına indirim, taksit, puan gibi pek çok kolaylığa ulaşma imkanı da veriyor.

- "Hem ürün hem de hizmet satın alınabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Topkapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sezen, e-ticaret alanında farklılaşmak amacıyla daha önce Maximum Mobil'in ekosistem fonksiyonlarını devrettikleri grup şirketi Topkapı AŞ'yi görevlendirdiklerini hatırlattı.

Pazarama ile herkesin, tek uygulama üzerinden hem ürün ve hizmet satın alabileceğini hem de bu işlemleri kolaylaştıran ödeme ve finansman imkanlarına başka bir uygulamaya gerek kalmadan ulaşabileceğini kaydeden Sezen, şu açıklamalarda bulundu:

"Pazarama ile finansal hizmetleri ve e-ticareti birbirine yaklaştırırken, iki alanda da değer odaklı bir platform ile hizmet vereni ve alanı bir araya getirmeyi amaçlıyor, alışveriş paydasında Anadolu'nun dijitalleşmesi ve günümüzün e-ticaret dünyasının parçası haline gelmesine katkı sağlayabilmeyi bankamızın kurulduğu günden bu yana taşıdığı misyonun bir parçası olarak görüyoruz. Pazarama'nın doğuşunda yanımızda bulunan, beraber yürümeye ve büyümeye devam ettiğimiz tüm iş ortağı paydaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni başlayan bu yolculuğumuzda ekosisteme değer katacağımıza inanıyoruz."

