Yeni fenomen insan gibi uyuyan kedi Chata!

Japonya'da 2.5 aylık erkek kedi Chata uyurken insanlar gibi sırt üstü uzanıyor. Görenleri gülümseten uyku hallerine özel paylaşımların yapıldığı sayfayla Chata birkaç günde fenomen oldu. İşte Chata'nın uyku halleri...
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