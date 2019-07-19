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Yeni fenomen insan gibi uyuyan kedi Chata!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 19.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

Hayvanların yaptıkları şeyler her zaman bizleri güldürmeyi başarıyor. Ancak bazen öyle şeyler yapıyorlar ki şaşkınlıktan gülmeyi unutabiliyoruz. İşte bu kedinin uyuma şekli de tam olarak öyle...

Japonya'da 2.5 aylık erkek kedi Chata uyurken insanlar gibi sırt üstü uzanıyor. Görenleri gülümseten uyku hallerine özel paylaşımların yapıldığı sayfayla Chata birkaç günde fenomen oldu. İşte Chata'nın uyku halleri...

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