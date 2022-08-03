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Yeni Ferdinand vakası! 25 gün boyunca kaçan boğa yakalandı! Sahibi "Keseceğim" dedi, Haluk Levent harekete geçti

03.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan boğa, 25 gün sonra bulundu. AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent ise, sahibin keseceğini söylediği boğayı satın almak için harekete geçti. Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kurban edileceğini anladığı zaman oradan tüyen, kaçan , saklanan kurbanlıklara Ferdinand’ın çiftliği ev sahipliği yapmaya hazır. Hemen ilgileniyoruz" dedi. Kaçan boğa, AHBAP'ın İzmir'deki özel çiftliğine götürülerek yaşamını sürdürecek.

Yeni Ferdinand vakası! 25 gün boyunca kaçan boğa yakalandı! Sahibi "Keseceğim" dedi, Haluk Levent harekete geçti

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, yıllar önce Kurban Bayramı'nda Karadeniz'de günlerce yüzerek kaçan ve fenomen olan boğa Ferdinand'ı sahiplenmişti. Ferdinand'la birlikte çok sayıda hayvan da AHBAP'ın İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı çiftliğinde yaşamını sürdürüyor.

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KAÇAN BOĞA 25 GÜN SONRA BULUNDU

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde de Kurban Bayramının ilk günü kesilmek üzere olan bir kaçtı. Günlerce aranan hayvan bulunamazken, bugün ise Kepsut Belediyesi'ne, Kayaeli Mahallesi'nde bir boğa bulundu ihbarı geldi.

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Bölgeye giden ekipler, boğanın sahibi Ramazan Kocabıyık'a ait olduğunu tespit etti. Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi.

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SAHİBİ KESECEĞİNİ SÖYLEYİNCE HALUK LEVENT DEVREYE GİRDİ

Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent'in Başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti. Twitter hesabından AHBAP Balıkesir üyelerine seslenen Haluk Levent ""Kurban edileceğini anladığı zaman ordan tüyen, kaçan , saklanan kurbanlıklara Ferdinand’ın çiftliği ev sahipliği yapmaya hazır. Hemen ilgileniyoruz" dedi.

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Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi. Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent ahbap
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