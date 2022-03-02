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Yeni futbol kurallarına savaş darbesi! Rusya-Ukrayna gerilimi buna da sıçradı

02.03.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın futbola etkisi her geçen gür artıyor. Rus takımlarının Avrupa müsabakalarından men edilmesinin ardından FAB'ın yeni futbol kurallarını görüşeceği toplantı savaş nedeniyle ertelendi. İşte detaylar...

Yeni futbol kurallarına savaş darbesi! Rusya-Ukrayna gerilimi buna da sıçradı

Rusya-Ukrayna gerilimi artık futbolun içine sıçradı. Dünyada futbol kurallarının değişecek olması konuşulurken Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması tüm planları bozdu. Yeni kuralları hayata geçirme yetkisine sahip tek kurum olan IFAB'ın perşembe günü yapılması gereken ve yılda bir kez gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısı ertelendi.

IFAB'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:

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"İstisnai koşullar nedeniyle, IFAB 3 Mart 2022 Perşembe günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan 136. Yıllık İcra Kurulu Toplantısını erteledi. Revize edilmiş bir tarih daha sonra iletilecektir. İcra Kurulu'nda onaylanan kurallarda yapılacak değişiklikler 1 Temmuz 2022'den itibaren kalıcı hale gelecektir"

IFAB İCRA KURULU ŞU KONULARI GÖRÜŞECEK:

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-5 oyuncu değişikliğini kalıcı hale getirilmesi
-Beyin sarsıntılarında ekstra oyuncu değişikliği hakkı verilmesi
-Savunma oyuncusunun top ofsayttaki oyuncuya gitmeden önce topa bilerek müdahale edip etmediği konusu
-Küçük futbol ülkeleri için daha az maliyetli Light-VAR
-Yarı otomatik ofsayt teknolojisi

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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