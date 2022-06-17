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Yeni gelin Britney Spears sosyal medya hesabını kapattı

17.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta evlenen Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katılmıştı. Yeni gelin ilginç bir karar aldı. Britney Spears'ın çok konuşulan düğününün ardından sosyal medyadan uzaklaşması dikkat çekti.

Yeni gelin Britney Spears sosyal medya hesabını kapattı

Kısa bir süre önce nişanlısı Sam Ashgari ile Los Angeles'ta evlenen Britney Spears düğünün ardından şaşırtan bir karar aldı. Sık sık çıplak fotoğraflarını paylaşan 40 yaşındaki Spears'ın çok ses getiren düğünü sonrası Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.

Şarkıcının hayranları da Spears’ın sosyal medya hesabını kapatmasına tepki gösterdi.

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Düğün sonrası mutlu gününden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Daha öncede sosyal medya hesaplarını kapatan şarkıcının hesabını neden kapattığı henüz belli değil.

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Britney Spears
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