MAGAZİN

Yeni Gelin'in Nazgül'ü Bahar Süer: 'Sert sahnelerde büyük haz duyuyorum'

MAGAZİN HABERLERİ | 27.01.2018 21:18 | Son Güncelleme 11 saat önce

'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Nazgül Bozok' karakteri ile adından söz ettiren Bahar Süer, "Sert sahneleri çekerken büyük haz duyuyorum" dedi

Yeni Gelin'in Nazgül'ü Bahar Süer: 'Sert sahnelerde büyük haz duyuyorum'

Oyuncu Bahar Süer, Show TV'de yayınlanan 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Nazgül Bozok' karakterini, "Benim için yırtıcı bir ejderha gibi" sözleriyle anlattı.

Habertürk Gazetesi'nden Serkan Öztürk'e verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Oynadığınız karakterin sizinle benzeşen yönleri var mı peki?" sorusuna, Bazen Nazgül mü benden, ben mi Nazgül'den besleniyorum bilemiyorum.

Ben başarıyı severim fakat mesleğimi rekabet yahut bir yarış olarak görmem. Benzer taraflarımız elbette var, mesela anaçlığı ve sevme biçimi gibi fakat Nazgül benden çok farklı bir kadın. İtiraf etmek gerekirse onun hırçınlığı içimde gizli bir tarafı ortaya çıkarıyor, sert sahneleri çekerken büyük haz duyuyorum" cevabını verdi.

baharsüer

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NDEN ESİNLENMİŞ
"Dizide canlandırdığınız 'Nazgül' karakteri şeytani haraketleriyle dikkat çekiyor. Karakteri sizden dinleyebilir miyiz biraz?" sorusu üzerine ise "Nazgül, Sauron'un ejderha üstündeki kara, şeytani hizmetkârı esasında. Ersoy Hoca (Güler) bir seferinde Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendiğini söylemişti.

baharsüer2

"SEYİRCİ SÖYLEMLERİNİ ÇOK SEVİYOR"
Nazgül benim için yırtıcı bir ejderha gibi ama bir farkla; o bir insan, zaafları olan, sevmesini bilen bir kadın. Hırslı, gücü ve başarıyı seven, çok zeki, bir o kadar da duygusal biri.

Ailesine bağlı, olaylara herkesten farklı yaklaşımıyla da komik denebilecek bir karakter. Kendine has bir jargon geliştirdi ve seyirci onun bu söylemlerini çok seviyor. Öyle ki yolda bana 'Dırej', 'Yoksam yok' ya da 'Sukumsuz' diye sesleniyorlar" ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Gelin Bahar Süer

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Terör örgütüne ait kamp yerle bir edildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Terör örgütüne ait kamp yerle bir edildi

AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

İlginizi Çekebilir

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tas gibi hatun
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'den horon şov!

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'den horon şov!

Mehmetçik'ten Uğur Işılak'a jest

Mehmetçik'ten Uğur Işılak'a jest

Aybüke Pusat'ın gerçek sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

Aybüke Pusat'ın gerçek sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

Meryem Uzerli Türkiye'yi terk mi ediyor?

Meryem Uzerli Türkiye'yi terk mi ediyor?

Gülben Ergen'den 'adalet' paylaşımı!

Gülben Ergen'den 'adalet' paylaşımı!

Annesiyle ilgili yazılan yorum Deniz Akkaya'yı çıldırttı: İğrenç insan!

Annesiyle ilgili yazılan yorum Deniz Akkaya'yı çıldırttı: İğrenç insan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.