Yeni Hababam Sınıfı’ndan ilk fotoğraflar geldi

1975 yılında usta yönetmen Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde seyircilerle buluşan, Yeşilçam sinemasının unutulmaz serilerinden biri haline gelen ve nesiller boyunca seyircilerinin kalbini ısıtmayı başaran seri, bu kez modern bir dokunuşla beyazperdeye uyarlanıyor.