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Yeni Hayat dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2020 02:42 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Yeni Hayat'ın 1. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un olduğu Yeni Hayat dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın paylaştıkları, Kanal D’nin çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizisi Yeni Hayat'ın 1. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye üstleniyor. Yeni Hayat dizisi Mart ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

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YENİ HAYAT KONUSU NEDİR?

Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir.
Zengin iş adamı Timur Karatan (Tayanç Ayaydın) için ise en önemli şey sevdiklerini onlardan gizlediği karanlık dünyasından korumaktır. Eski eşinden yadigar biricik kızı Gökçe Karatan (İpek Filiz Yazıcı) ve şimdiki eşi Yasemin Karatan (Melisa Aslı Pamuk) için yapmayacağı şey yoktur.

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Başrolleri kadar hikayesi ile de izleyicinin merakla beklediği Yeni Hayat, yakında Kanal D’de!

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YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor.

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Senaryosunu Elif Usman Ergüden'in yazdığı Yeni Hayat, korumasını sağladığı kadına aşık olan bir korumanın imkansız aşkını konu alıyor.


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