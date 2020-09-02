Yeni Hayat ne zaman başlıyor? Yeni Hayat dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeni Hayat 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı, yapımcılığını Karga Seven Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstlendiği dizi, ekran macerasına başlıyor.

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Yeni Hayat, korumalığını yaptığı kadına aşık olan eski özel harekatçının imkansız aşkını konu alıyor.

YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yeni Hayat, Şahin ve Karatan ailelerinin yollarının kesişmesi ile yaşanan olayları konu ediyor. Serkan Çayoğlu eski bir bordo bereli olan Adem Şahin karakterine, Nilperi Şahinkaya Adem’in eşi Nevin’e, küçük oyuncu Nisa Sofya Aksongur ise çiftin kızları Ece karakterine hayat verecek.

Karatan ailesinin üyelerini ise Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve İpek Filiz Yazıcı canlandırıyor. Ayaydın zengin iş insanı Timur Karatan’ı canlandırırken eşi Yasemin rolünde Pamuk, ilk evliliğinden kızı Gökçe Karatan karakterinde ise Yazıcı izleyicinin karşısına çıkacak.

Yeni Hayat ilk bölümü ile 03 Eylül Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de...

