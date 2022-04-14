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Yeni iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler'den imam nikahı kararı!

14.04.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik hazırlığında olan ünlü popçu Hadise evliliğine dair tüm detayları saklamaya çalışsa da iddialarla gündeme geliyor. Son olarak Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in imam nikâhı kıydığı iddia edildi.

Yeni iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler'den imam nikahı kararı!

Kısa süre önce aile arasında yapılan bir törenle Mehmet Dinçerler ile nişanlanan ve nişandan fotoğrafları sızmasın diye çalışanlarına sözleşme imzalatan Hadise daha sonra konserde nişan gününden kareleri ekrana yansıtmıştı. Evlilik tarihi ve düğüne dair detaylar sorulunca "Kimseyi ilgilendirmez" diyen Hadise hakkında yeni iddia ortaya atıldı.

tv100'ün haberine göre; 15 Mart'ta nişanlanan ve hızlı bir şekilde evlilik hazırlıklarına başlayan ünlü popçu Hadise'nin, Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler'in düğününden kısa bir süre önce sevgilisi ile imam nikâhı kıydığı öğrenildi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler, sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. 15 Mart’ta nişanlanan çift dini nikah kıydıkları iddiasına sessiz kaldılar. Hadise gelen düğünle ilgili sorulara "Kimseyi ilgilendirmiyor, ben hiçbir zaman konuşmadım konuşmayacağım da" dedi.

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Hadise
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