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  4. Yeni iddia: Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu

Yeni iddia: Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu

03.01.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Süslü Korkuluk dizisinde erkek başrol Çağatay Ulusoy olurken Ulusoy'un partnerinin ise Alina Boz olduğu iddia edildi.

Yeni iddia: Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu

TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk fragramını Acun Ilıcalı paylaştı. Dizide uzun zamandır ekranda olmayan Çağatay Ulusoy'un başrol olması herkesi heyecanlandırdı. Ayrıca, Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 450 bin TL alacağı da iddia edildi.

Dizinin ise Şubat ayında yayına girmesi planlanıyor.

Ekran Alıntısı

Ulusoy'un partnerinin kim olacağı, hangi oyuncuda karar verileceği merak konusuydu. AŞK101 ve Maraşlı dizileriyle yıldızı parlayan yetenekli genç oyuncu Alina Boz Ulusoy'un partneri oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Alina Boz
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