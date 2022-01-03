Yeni iddia: Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu

TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk fragramını Acun Ilıcalı paylaştı. Dizide uzun zamandır ekranda olmayan Çağatay Ulusoy'un başrol olması herkesi heyecanlandırdı. Ayrıca, Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 450 bin TL alacağı da iddia edildi.

Dizinin ise Şubat ayında yayına girmesi planlanıyor.

Ulusoy'un partnerinin kim olacağı, hangi oyuncuda karar verileceği merak konusuydu. AŞK101 ve Maraşlı dizileriyle yıldızı parlayan yetenekli genç oyuncu Alina Boz Ulusoy'un partneri oldu.



