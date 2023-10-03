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Yeni imajı çok beğenilmişti! Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı! Doğal haline beğeni yağdı

03.10.2023 07:16 | Son Güncelleme:
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Son dönemde verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından sıkça söz ettiren Bergüzar Korel şimdi de makyajsız haliyle dikkat çekti. Doğal halini paylaşan ünlü ismin bu halleri takipçilerin tam not aldı.

Uzun bir süre sonra 'Düğüm' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, yeni dizisi için imaj değişikliğine gitmiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı. Ünlü oyuncu yeni imajı ile Esra Erol'a benzetilmişti.

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle çok beğenilmişti. Ünlü oyuncu şimdi de makyajsız halini paylaştı. Korel'in doğal hali de takipçilerinden tam not almayı başardı.

Bergüzar Korel 1

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce evlendi. Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

Bergüzar Korel 2

Bir süredir ekranlardan uzakta olan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını kısaltan ve sarı renge boyatan ünlü oyuncu kilo da verdi.

Bergüzar Korel 4

Ünlü oyuncunun yeni imajı oldukça beğenildi.

Bergüzar Korel 3

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Bergüzar Korel ünlü oyuncu

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