Yeni imajı çok beğenilmişti! Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı! Doğal haline beğeni yağdı

Uzun bir süre sonra 'Düğüm' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, yeni dizisi için imaj değişikliğine gitmiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı. Ünlü oyuncu yeni imajı ile Esra Erol'a benzetilmişti.

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle çok beğenilmişti. Ünlü oyuncu şimdi de makyajsız halini paylaştı. Korel'in doğal hali de takipçilerinden tam not almayı başardı.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce evlendi. Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

Bir süredir ekranlardan uzakta olan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını kısaltan ve sarı renge boyatan ünlü oyuncu kilo da verdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı oldukça beğenildi.



