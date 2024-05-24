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Yeni imajıyla çok konuşuluyordu! Fenalaşan Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 16:59
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Yeni imajıyla uzun bir süre konuşulan Bayhan son dönemlerde Tiryakinim şarkısıyla gündeme gelmeyi başarıyordu. Şarkıcıdan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'ın zatürre olduğu iddia edildi.

Yeni imajıyla çok konuşuluyordu! Fenalaşan Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı

Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle hafızalarda yer edinen Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.

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Yarışmadan üçüncülükle ayrıldıktan sonra da adını duyurmaya devam eden Bayhan şarkı söylemenin yanı sıra son dönemde tarzı ve tavırlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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ZATÜRRE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bayhan, son olarak "Seninle Olmak Var ya" ve "Tiryakinim" şarkılarıyla adından söz ettirdi.

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Yeni imajıyla da çok konuşulan Bayhan'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Magazin Burada Net'ine haberine göre, Bayhan akşam saatlerinde fenalaştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcının zatürre olduğu iddia edildi.

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Bayhan
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