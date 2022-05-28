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Yeni imajıyla gündem olmuştu! Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

28.05.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da bu yıl yarışan fakat yarışmada istediğini veremeyen Birsen Bekgöz elenerek adaya veda etmişti. Survivor'dan döner dönmez imaj değişikliğine giden ve son haliyle olay yaratan Birsen Bekgöz, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Mini şortlu pozlarıyla fiziğini sergileyen Birsen Bekgöz, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Yeni imajıyla gündem olmuştu! Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Survivor'ın başarılı yarışmacıları arasında yer alan Birsen Bekgöz, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'dan erken elenen ve döndükten sonra imaj değişikliğine giden Birsen Bekgöz, yeni saçlarıyla herkesin dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın eski yarışmacısı Sahra Işık'la buluşan Birsen Bekgöz'ün yeni imajını görenler şoke oldu.

YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Birsen Bekgöz, Survivor'un eski yarışmacılarından Sahra Işık ile bir araya geldi. İyi arkadaş olan ikili beraber buluşup yemek yedi. Birsen Bekgöz'ü karşılarken Instagram'dan hikaye paylaşan Sahra Işık, Birsen'i görünce gözlerine inanamadı. Saç rengini değiştiren ve güzel bir imaj yaratan ünlü isim oldukça dikkat çekti.

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MİNİ ŞORTLU POZUYLA OLAY YARATTI

Son olarak Instagram hesabından mini şortlu pozlarını paylaşan Birsen Bekgöz takipçilerini adeta mest etti. Yeni saçlarıyla dikkat çeken Birsen Bekgöz, fiziğini sergiledi.

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Takipçileri tarafından cesur pozlarıyla tam not alan Birsen Bekgöz'ün paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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