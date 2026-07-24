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Yeni istila alarmı! Ağaçları tek tek kurutuyor, acil uyarı geldi

Doğu Karadeniz'de son yıllarda etkisini artıran istilacı türlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce "vampir kelebek" ve "kahverengi kokarca" nedeniyle zor günler geçiren bölgede şimdi de Amerikan beyaz kelebeği popülasyonunda dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Özellikle dut ağaçlarını hedef alan zararlının kısa sürede yeşil alanlara yayılmaya başlaması vatandaşlarda endişe yaratırken, uzmanlar mücadelede en kritik döneme girildiğini belirtiyor.

Gökçen Kökden

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akıner, Doğu Karadeniz'in Türkiye'nin en hassas ekosistemlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bölgenin uzun yıllardır istilacı türlerin baskısı altında olduğunu söyledi.

Yeni istila alarmı! Ağaçları tek tek kurutuyor, acil uyarı geldi 1

Akıner, son birkaç ayda özellikle Amerikan beyaz kelebeği sayısında olağanüstü bir artış gözlendiğini belirterek, daha önce bu kadar yoğun bir popülasyon görülmediğini ifade etti.

Uzman isme göre zararlı, başta dut ağaçları olmak üzere birçok ağacın yapraklarını hızla tüketiyor ve çevredeki bitkilere yayılmayı sürdürüyor. Bu durumun sosyal medyada paylaşılan görüntülerle daha görünür hale geldiğini belirten Akıner, vatandaşların yeni bir "kahverengi kokarca" ya da "vampir kelebek" tehdidiyle karşı karşıya kalmaktan endişe duyduğunu söyledi.

VAMPİR KELEBEK YENİDEN ARTIŞA GEÇTİ

Yeni istila alarmı! Ağaçları tek tek kurutuyor, acil uyarı geldi 2

Prof. Dr. Akıner, son yıllarda popülasyonunda azalma olduğu düşünülen vampir kelebeğin de yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Özellikle çay hasadı sırasında üreticilerin bu zararlı nedeniyle ciddi rahatsızlık yaşadığını ifade eden Akıner, çay tarım alanlarında kimyasal kullanımının yasak olması nedeniyle mücadelenin oldukça güç olduğunu vurguladı. Bu nedenle en etkili yöntemin, zararlının yumurtalarını bıraktığı dal uçlarının erken dönemde kesilerek imha edilmesi olduğunu söyledi.

KAHVERENGİ KOKARCA TEHDİDİ SÜRÜYOR

Yeni istila alarmı! Ağaçları tek tek kurutuyor, acil uyarı geldi 3

Akıner, 2017-2018 yıllarında Artvin'den başlayarak hızla yayılan kahverengi kokarcanın da bölge tarımı açısından önemli bir tehdit olmaya devam ettiğini dile getirdi. Özellikle fındık üretiminde ciddi verim kayıplarına yol açan istilacı türün hem akademik çalışmalarda hem de üreticilerin şikâyetlerinde sıkça yer aldığını belirtti.

KIZILAĞAÇ TIRTILI İÇİN PANİK YAPILMAMALI

Son dönemde sıkça görülen siyah renkli kızılağaç tırtıllarıyla ilgili de açıklama yapan Prof. Dr. Akıner, bu türün yıllardır bölgede bulunduğunu ve Amerikan beyaz kelebeği kadar ciddi bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Kızılağaç bulunmadığında farklı bitkilere yönelse de önemli ölçüde zarar vermediğini belirten Akıner, sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle vatandaşların gereğinden fazla endişeye kapıldığını ifade etti.

Yeni istila alarmı! Ağaçları tek tek kurutuyor, acil uyarı geldi 4

Prof. Dr. Akıner, Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadelenin en etkili yolunun, larvaların oluşturduğu ağ şeklindeki keselerin erken dönemde kesilip imha edilmesi olduğunu söyledi. Keselerin parçalanmasının ardından tırtılların çevreye yayıldığını ve bu aşamadan sonra mücadele etmenin çok daha zor hale geldiğini belirten Akıner, kimyasal kullanımına ise karşı olduklarını vurguladı.

Doğal ürünlerin önemine dikkat çeken uzman isim, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verebileceğini ifade etti.

KÜRESEL ISINMA POPÜLASYONU ARTIRIYOR

Amerikan beyaz kelebeğinin Türkiye'de uzun yıllardır bulunan bir tür olduğunu belirten Akıner, bu yıl yaşanan yoğunluğun büyük ölçüde doğal popülasyon döngüsü ve iklim koşullarıyla ilişkili olduğunu söyledi.

Küresel ısınmayla birlikte zararlıların daha uzun süre üreme fırsatı bulduğunu belirten Akıner, normalde yılda tek nesil veren türlerin artık iki hatta üç nesil oluşturabildiğini, bunun da popülasyon patlamalarına neden olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
istila doğu karadeniz
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