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5 ay önce suyla dolmuştu! Doğa harikası kanyon yeniden kurudu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan, kış ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla suya kavuşan Saklı Kanyon, havaların ısınmasıyla 5 ay sonra yeniden kurudu. Olası orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında kanyona girişler geçici olarak yasaklandı.

Şelaleleri, doğal göletleri ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda doğaseverlerin uğrak noktalarından olan 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan ve yaklaşık 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ile Yunusemre ilçeleri arasından geçip Çaybaşı Deresi'ne ulaşan Saklı Kanyon, geçen yıl yaşanan yetersiz yağış ve kuraklık nedeniyle susuz kaldı.

5 ay önce suyla dolmuştu! Doğa harikası kanyon yeniden kurudu 1

Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki kanyon tamamen kurudu. Kanyonun ziyaretçilere açık olan 150 metrelik bölümü, doğal görünümünü büyük ölçüde kaybetti. Kış ve ilkbahar aylarında Manisa'da etkili olan yağışların ardından kanyonda yeniden su akışı başladı. Mart ayında kayalıkların arasından süzülen suyun oluşturduğu görüntüyle kanyon eski canlılığına kavuştu.

5 ay önce suyla dolmuştu! Doğa harikası kanyon yeniden kurudu 2

Ancak, yaz gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları nedeniyle geçen yaklaşık 5 aylık sürede kanyon yeniden kurudu. Olası orman yangınlarına karşı kanyona ziyaretçi girişleri, geçici olarak yasaklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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