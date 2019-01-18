Yeni James Bond için bomba iddia!

Yeni James Bond kim olacak? Son yıllarda sinema sektöründe en çok sorulan soru bu olabilir. Sony’nin Daniel Craig’i bir filmlik daha ikna etmesi sonrası bir süre durulan “Yeni James Bond” iddiaları gelen bir haberle yeniden alev aldı. İngiliz Mirror gazetesinin yaptığı habere göre; yapımcıların merceğinde 37 yaşındaki televizyon yıldızı Ricky Whittle var.

2006 yapımı Hollyoaks adlı diziyle adını duyuran Ricky Whittle şimdiye kadar, Single Ladies, Mistresses, The 100 ve American Gods gibi yüksek bütçeli televizyon dizilerinde boy gösterdi. Sony her zaman olduğu gibi konuyla ilgili sessizliğini korurken, çeşitli anket sitelerinde Ricky Whittle hayranları aktörün en kuvvetli aday gibi görünmesi için ellerinden geleni yapmaya başladı bile.

James Bond’un 25. filminde 5. kez 007'yi canladıracak olan Daniel Craig sonrası için şimdiye kadar pek çok isim ortaya atıldı. Kamuoyunun rüzgarını en çok arkasına alan isim Idris Elba olsa da kulislerde yapımcıların Elba’yı bu rol için çok yaşlı olduğunu düşündükleri için göz ardı ettikleri konuşuluyor. Jason Statham'ın da göz kırptığı James Bond rolü için şimdiye kadar Tom Hardy, Tom Hiddleston, James Norton, Richard Madden, Jamie Bell, Jamie Dornan ve Henry Cavill’in isimleri geçti. Sizin James Bond karakteri için favoriniz hangisi?



