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Yeni Malatyaspor 0 - 2 Başakşehir (Süper Lig puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Emre Belözoğlu (pen) ve Visca'nın golleriyle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maça hakem Fırat Aydınus'un kararları damga vururken, Başakşehir'in attığı iki gol de VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Ligde oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Başakşehir bu sonuçla 7. galibiyetini almış oldu.

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Başakşehir (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Başakşehir, 10. dakikada Mossoro'nun pasında Yeni Malatyasporlu futbolcunun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi ancak VAR incelemesi sonrası 'devam' kararı verildi.

VISCA'NIN GOLÜ İPTAL
Ataklarını sürdüren Başakşehir, 32. dakikada Arda Turan'ın asistinde Visca ile öne geçti ancak hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Arda Turan ile Bülent Cevahir arasındaki ikili mücadelede Arda yerde kaldı, Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

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TARTIŞMALI PENALTI KARARI
Topun başına geçen Emre Belözoğlu, Başakşehir'i devreye 1-0 önde götürürken, penaltı pozisyonunda VAR'a gitmeyen hakem Fırat Aydınus sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

VISCA'NIN GOLÜ YİNE İPTAL EDİLDİ
57'de Robinho ara pasında Visca dar açıdan topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Maçın 78. dakikasında Visca bir kez topu ağlara gönderdi ancak Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrası Boşnak yıldızın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla Başakşehir puanını 54 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.

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