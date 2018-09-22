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Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 22.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

Lige istediği başlangıcı yapamayan Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor deplasmanında da istediğini alamadı. Ev sahibi Malatyaspor, tek golle sahadan üç puanla ayrıldı.

Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sezon ligde henüz resmi maç kazanamayan Karadeniz ekibi, Malatyaspor karşısında da istediğini alamadı. Ev sahibi ekip, Aleksic'in 43'te attığı golle üç puanı hanesine yazdırdı. Rizespor böylece 3 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ise 10 puana yükseldi. Rizespor'da Fink 61. dakikada rakibine yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ kanattan topla rakip ceza sahasına yaklaşan Guilherme şutunu attı, top az farkla dışarı çıktı.
15. dakikada Guilherme’nin pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Aleksic’in vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere yumrukladı.
30. dakikada Sincere Seth'in yaptığı hata sonrasında ceza sahasında topla buluşan Robin Yalçın'ın yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı gitti.
35. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çıkardı.
43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Guilherme, boştaki Aleksic’i gördü. Aleksic güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Adem Büyük'ün çektiği şut kaleci Gökhan'da kalıyor.
61. dakikada sağ kanatta Danijel Aleksic'e sert müdahalede bulunan Fink'e hakem Mustafa Öğretmenoğlu, direkt kırmızı kart gösterdi.
82. dakikada Sincere Seth'in yerden ortası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Pereira'nın gelişine çektiği şut kalenin üzerinden dışarı gitti.

Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Mustafa Sönmez xxx, Murat Ergin Gözütürk xxx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Sincere Seth xx, Erkan xx (Chebake dk. 77 x), Sadık xxx, Mina xxx, Aleksic xxxx (Pereira dk. 64 x), Guilherme xxx, Mitchell Donald xx, Murat xxx, Adem xxx, Eren xx (Khalid Boutaib dk. 56 x)
Yedekler: Farnolle, Murat, Mustafa, Muniru, Ahmed, Issiar
Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Orhan x, Brabec x, Fink x, Jach x, Saadane x, Boldrin x, Robin Yalçın x (Mehmet dk. 67 x), Samudio x (Gladky dk. 81 ?), Umar x (Süleyman dk. 57 x), Vedat x
Yedekler: Samir, Talbi, Koray, Mustafa, Petrucci, Abdullah, Ali
Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca

Gol: Aleksic (dk. 43) (E. Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Matıc Fink (dk. 61) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Aleksic, Guilherme (E. Yeni Malatyaspor), Saadane, Orhan, Jach (Çaykur Rizespor)

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Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor

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