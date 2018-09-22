Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sezon ligde henüz resmi maç kazanamayan Karadeniz ekibi, Malatyaspor karşısında da istediğini alamadı. Ev sahibi ekip, Aleksic'in 43'te attığı golle üç puanı hanesine yazdırdı. Rizespor böylece 3 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ise 10 puana yükseldi. Rizespor'da Fink 61. dakikada rakibine yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ kanattan topla rakip ceza sahasına yaklaşan Guilherme şutunu attı, top az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada Guilherme’nin pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Aleksic’in vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere yumrukladı.

30. dakikada Sincere Seth'in yaptığı hata sonrasında ceza sahasında topla buluşan Robin Yalçın'ın yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çıkardı.

43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Guilherme, boştaki Aleksic’i gördü. Aleksic güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.