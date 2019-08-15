Yeni Malatyaspor 1 - 0 Partizan

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 7. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Mustafa Akbaş'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Stojkovic'in öne çıkmasını değerlendirerek ceza yayı üzerinden topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0 15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Rahman Buğra'nın uzaklaştıramadığı topu kapan Asano'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 20. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma, çalımlarla son çizgiye inerek ortasını yaptı ancak araya giren Partizan defansı, altıpasta Guilherme'den önce müdahale ettiği topu uzaklaştırdı. 30. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda sırtı kaleye dönük topla buluşan Bifouma'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı. 45+5. dakikada Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarından kazanılan faulu Tosic kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sol çaprazda Sadiq kafayla vurdu. Kaleci Farnolle'ün direk dibinde engellediği topu yine Sadiq kaleye göndermek istedi. Farnolle'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak altıpasa düştü. Farnolle, hızlı davranarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Malatyaspor ikinci yarıda da golü aramaya devam etti ancak Partizan savunmasını aşamayınca maç 1-0 sona erdi. Bu skorla ilk maçı 3-1 kaybeden Partizan, Avrupa'ya veda etti.

45+4'te Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle, Sadiq'in iki vuruşunu da art arda çıkararak gole izin vermedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Maçın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

20'de Bifouma gole yaklaştı ancak Partizan savunması son anda araya girdi. Dakikalar 30'u gösterdiğinde Gökhan Töre'nin pasında Bifouma dönerek vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı gitti.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme turunda Partizan ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Yeni Malatyaspor, 7. dakikada Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-siyahlı takım, maça Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ghailene Chaalali, Guilherme, Gökhan Töre, Thievy Bifouma, Adis Jahovic 11'i ile çıktı. Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Ufuk Ceylan, Robin Yalçın, Eren Tozlu, Teenage Hadebe, Mitchell Donald, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, ilk maçta ilk 11'de görev verdiği Fofana, Rahman Buğra Çağıran ve Robin Yalçın'ı yedekler arasında bekletti. Bu futbolcuların yerine Murat Yıldırım, Gökhan Töre ve Guilherme 11'de başladı.

MAÇTAN NOTLAR UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımını konuk eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

TARAFTARLARDAN ERKAN KAŞ VE FARNOLLE'E DESTEK

Yeni Malatyaspor taraftarı, futbolcuları Erkan Kaş ile Fabien Farnolle'e maç öncesi moral verdi. Sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla Malatya'da oynanan maçta kendi taraftarlarının protesto ettiği Erkan Kaş ile deplasmandaki müsabakada rakip takım seyircilerinin ırkçı tezahüratlarına maruz kalan kaleci Farnolle'yi tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarlar, ırkçılığa karşı pankartlar da açtı.

STATTA MEHTER MARŞI DİNLETİLDİ

Yeni Malatya Stadı'nda maç öncesinde Mehter Marşı çalındı. Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden çalınan parçalar arasında Mehter Marşı, Mustafa Yıldızdoğan'ın "Ölürüm Türkiyem" şarkısı, Esat Kabaklı'nın "Ez oğlum" şarkısı ve Arslanbek Sultanbekov'un "Dombra" şarkısı da yer aldı.

Müsabaka öncesinde taraftarlar, Güney Tribünü'nde iki Türk bayrağının arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın portresiyle birlikte "Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbette bizden korkacaklardır." sözünün yer aldığı pankart açtı. Bu sırada stat hoparlöründen Plevne Marşı çalındı. İki takım arasında Belgrad'da oynanan turun ilk maçında Sırp taraftarların ırkçı tezahüratları nedeniyle UEFA, Partizan'a seyircisiz oynama cezası vermişti.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Yeni Malatyaspor taraftarı, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden sarı-siyahlı takımın Partizan müsabakasını yaklaşık 20 bin taraftar tribünden izledi. Bir grup Partizan taraftarı da kendilerine ayrılan yerden maçı takip etti.

