Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. İlk yarıda birçok önemli gol pozisyonu yakalayan Beşiktaş hem oyuncularının son vuruşlardaki beceriksizliği hem de Malatya kalecisi Ertaç'ın başarı kurtarışları nedeniyle öne geçemedi. Maçın 41. dakikasında VAR incelemesi sonrası hakem Cüneyt Çakır, Adem Büyük'ün Lens'e yaptığı hareketin karşılığının kırmızı kart olduğuna hükmetmesi sonrası ev sahibi ekip 10 kişi kaldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 50. dakikada kornerden Gökhan Gönül'ün aşırttığı topa dokunan Atiba Hutchinson ile 1-0 öne geçti. 64'te Lens ile yüzde yüzlük gol pozisyonunu değerlendiremeyen Beşiktaş aynı pozisyonun devamında eski golcüsü Ömer Şişmanoğlu'nu durduramadı ve durum 1-1 oldu. Kabustan çabuk uyanan Kartal 70'te ön direkte topa dokunan Ljajic'in golüyle maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Ljajic abartılı gol sevinci nedeniyle sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 39'a yükseltirken, Malatyaspor ise 34 puanda kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Murat Akça (Dk. 72 Mustafa Akbaş), Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım (Dk. 56 Ahmed Ildiz), Aleksic, Guilherme (Dk. 79 Barış Alıcı), Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 68 Querasma), Ljajic (Dk. 89 Mustafa Pektemek), Güven Yalçın (Dk. 62 Kagawa), Burak Yılmaz Goller: Dk. 50 Hutchinson, Dk. 70 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 65 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 71 Ljajic (Beşiktaş) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

1. dakikada konuk takım Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ertaç Özbir'in kısa düşen topunda Murat Yıldırım'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı sağ kanattaki Lens kaptı. Hollandalı futbolcunun bekletmeden ortasında arka direkte altıpas içerisinde uygun durumdaki Burak Yılmaz topu ıskaladı. Pozisyonu takip eden Güven Yalçın'ın sol çaprazdan vuruşunda, ev sahibi takım savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Mina'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas üzerinde yükselen Ömer Şişmanoğlu topa dokunamayınca ev sahibi ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

18. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Murat Akça'nın kafayla vurduğu top, ters kanattan auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz, son çizgiye girerek yerden ortasını yaptı. Altıpas üzerinde topla buluşan Ljajic, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken zaman kaybedince Chebake ve Ertaç Özbir, siyah-beyazlı futbolcunun rahat vuruş yapmasını önledi. Buna rağmen kaleye yönelen topu Mina çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

34. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Dorukan Toköz'ün kafayla vurduğu top, üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada ceza sahası yayı içerisinde Ljajic'in vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.

41. dakikada Lens'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle hakem Cüneyt Çakır, Adem Büyük'e sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, tecrübeli futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada Caner Erkin'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz'ın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

50. dakikada Beşiktaş öne geçti. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkteki Gökhan Gönül'ün kafayla aşırdığı topu altıpas içerisinde Hutchinson ağlara gönderdi: 0-1.

65. dakikada Murat Akça'nın kaybettiği topla çok adamla çıkan Beşiktaş'ta sağdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz, pasını daha uygun durumdaki Lens'e aktardı. Penaltı noktası üzerinde Hollandalı futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, ayaklarıyla topu çıkardı.

Aynı dakika içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında savunma arkasına sarkan Ömer Şişmanoğlu, ceza sahası ön çizgisi üzerinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Karius'un sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

70. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Caner Erkin'in soldan ortasında altıpasa hareketlenen Ljajic'in bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

90+1. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında altıpas önünde uygun durumda Kagawa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 21. haftada 2-0 kazandığı Bursaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Yeni Malatya Stadı'nda Malatya temsilciyle karşılaşan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, sahaya Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz ilk 11'ini sürdü. Tecrübeli teknik adam, Bursaspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Brezilyalı Adriano'yu yedek bekletti. Güneş, bu oyuncunun yerine Caner Erkin'i görevlendirdi. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Adriano, Medel, Quaresma, Mustafa Pektemek, Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kagawa ve Larin yer aldı. MALATYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçında zorunlu 2 değişikliğe gitti. Süper Lig'in 21. haftasında berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Farnolle cezası, Bifouma ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı forma giyemedi. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine kalede Ertaç Özbir'i forvette ise Ömer Şişmanoğlu'nu görevlendirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş müsabakasına Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'yle çıktı. Malatya ekibinin yedeklerinde Abdulsamed Damlu, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş, Seth, Ahmed Ildiz, Barış Alıcı, Erkan Kaş ve Robin Yalçın yer aldı. Yeni Malatyaspor, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna 19 futbolcu yazdırdı. KAMARA KADRODA YOK

Evkur Yeni Malatyaspor'un İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Aboubakar Kamara, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sarı-siyahlı ekibin antrenmanında alt adalesinde zorlanma meydana gelen Fransız golcü, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi. MALATYALI TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları, müsabaka öncesi 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi. Yeni Malatya Stadı'nın güney tribününde yapılan koreografide sarı-siyalı ekibin Avrupa kupalarına katılma hedefi vurgulandı. Koreografide sarı-kırmızılı kartonların arasından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in şahlanmış at üzerinde resmi buldu. Bir başka görselde ise teknik direktörü Erol Bulut'un gösterdiği hedefte futbolcuların kenetlenmesi resmedildi. Koreografinin arkasında tribünde "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda!" ifadesi yer aldı.