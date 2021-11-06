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Yeni Malatyaspor 1-3 Başakşehir | Maç sonucu

06.11.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Yeni Malatyaspor 1-3 Başakşehir | Maç sonucu
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Başakşehir'i konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana müsabaka, Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Tolga Ciğerci, 59. dakikada Edin Visca ve 61. dakikada Stefano Okaka kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı 90+2. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı ve puanını 18'e yükseltti. Üst üste 2. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

Başakşehir, milli ara sonrasında Sivasspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

EMRE BELÖZOĞLU FIRTINASI

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının başında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

MAÇ ÖZETİ

2' Visca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

14' ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

21' Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, meşin yuvarlak Ndayishimiye çarparak kornere gitti.

25' sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Okaka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

30' Tetteh'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük'ün açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

38' Mounir'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

39' Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, savunmadaki Hafez'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

56' Chadli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

59' konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Visca, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-2

61' Medipol Başakşehir üçüncü golü buldu. Visca'nın sağdan ceza sahasına girerek verdiği pasta topla buluşan Okaka bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3.

84' Visca'nın sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'den seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlağı Sadık Çiftpınar kale çizgisinden kafayla çıkardı.

90+1 ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Kaleci Volkan Babacan'ın kısa düşen pasında topu kontrol eden Kubilay Kanatsızkuş'uu vuruşunda meşin yuvanlak ağlarla buluştu: 1-3

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Yeni Malatyaspor Emre Belözoğlu
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