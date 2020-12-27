Yeni Malatyaspor 1-3 BB Erzurumspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı. 3-1 kazanan BB Erzurumspor, ligdeki 11 haftalık 3 puan hasretine de son vermiş oldu.

Yeni Malatyaspor maça Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut 11'iyle çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise karşılaşmaya Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes 11'iyle başladı.

BB Erzurumspor'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri 44'te Gomes, 67'de Donald, 71'de Obertan attı. Yeni Malatyaspor'un sayısı ise 62. dakikada Afriyie Acquah ile geldi.

BB Erzurumspor bu galibiyetle ligdeki 3. maçını kazandı ve puanını 12 yaptı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 8. sırada kaldı.

