SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 16.10.2020 17:13 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sarı-siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

fgh

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Hamzaoğlu'ndan kadro yorumuHamzaoğlu'ndan kadro yorumu
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Malatyaspor'a Lazio'dan transfer!
Malatyaspor'a Lazio'dan transfer!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Lukoki’ye milli davet
Lukoki’ye milli davet
Hırsıyla göz dolduruyor
Hırsıyla göz dolduruyor
Yeni Malatyaspor'da imza
Yeni Malatyaspor'da imza
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
Hamza Hamzaoğlu: Hedeflerimize taşıyacak kadroyu kurduk
Hamzaoğlu'ndan kadro yorumu
Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu
Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti
Ertaç Özbir geri döndü
ÖZET | Yeni Malatyaspor- Antalyaspor maç sonucu: 1-0
Yeni Malatya bu sezon ilk kez kazandı
Semih Kaya'nın hedefi Avrupa kupalarına gitmek
Semih Kaya hedefini açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.