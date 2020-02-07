Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçında 'yönetim istifa' sesleri

Süper Lig’in 21. haftasında, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü takımları karşılaştı. 66. dakikada Dever Orgill'in Başkent ekibini 1-0 öne geçirmesinin ardından ev sahibi takımın tribünlerinden yönetim istifa sesleri yükseldi.

Yeni Malatyaspor'da 'yönetim istifa' sesleri

Devre arasında takımın en golcü oyunsusu Adis Jahovic'i Antalyaspor'a ve en çok asist yapan oyuncusu Guilherme'yi Trabzonspor'a kaptıran Yeni Malatyaspor'da kötü gidişat devam ediyor. Ankaragücü ile kendi sahalarında oynadıkların maçın 66. dakikasında 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi ekipte taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

