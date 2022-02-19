SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı tarihe geçti! Teknik direktör kendini oyuna aldı...

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı tarihe geçti! Teknik direktör kendini oyuna aldı...

19.02.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ilginç anlara sahne oldu. Ev sahibi takımın teknik direktörü olmadığı için futbolcu Adem Büyük hem oyuncu hem hoca olarak göreve getirilmişti. Karşılaşmayı kenarda takip eden Adem Büyük maçın 55. dakikasında kendini oyuna aldı. Rakip takımın teknik direktörü Nuri Şahin ise kendini Antalyaspor yedekleri arasına yazdırdı...

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı tarihe geçti! Teknik direktör kendini oyuna aldı...
Adem Büyük

Adem Büyük

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması ilginç olaylara sahne oldu. Malatya ekibinde teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından takımın tecrübeli oyuncusu Adem Büyük göreve getirilmişti. Antalyaspor'da ise teknik sorumlu Nuri Şahin kendini maç kadrosuna yazdı...

MAÇIN 59. DAKİKASINDA...

akillardan-hic-cikmayacak-olay-teknik-direktor-14745105_1454_m

Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Adem Büyük, maçın 55. dakikasında kendini oyuna aldı. Tecrübeli futbolcu takımının 1-0 yenik olduğu anlarda Mustafa Eskihellaç'ı çıkartıp kendini oyuna dahil etti. Sumudica'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Adem Büyük böylece teknik direktörlüğe hazırlanmaya başladı...

Son dakika: Süper Lig'de tarihe geçecek protesto! Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu...Son dakika: Süper Lig'de tarihe geçecek protesto! Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu...

NURİ ŞAHİN DE KENDİNİ YEDEKLERE YAZDI

yeni-malatyaspor-antalyaspor-macinda-ilginc-14745105_2753_m

Antalyaspor'da da benzer bir durum Nuri Şahin ile yaşanıyor. Hem futbolcu hem teknik sorumlu olarak görev başında bulunan Nuri Şahin, Yeni Malatyaspor maçında kendini yedekler arasına yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!
Fenerbahçe maçında bir garip olay! Böylesi sahalarda ender yaşanır...Fenerbahçe maçında bir garip olay! Böylesi sahalarda ender yaşanır...
Canlı yayında skandal hareket! Göğüslerine bakarak...Canlı yayında skandal hareket! Göğüslerine bakarak...
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Yeni Malatyaspor Adem Büyük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

Başkan açık açık söylemişti! Sürpriz...

Başkan açık açık söylemişti! Sürpriz...

Rus basınına transferi itiraf etti

Rus basınına transferi itiraf etti

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti!

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti!

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.