SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Son dakika: Süper Lig'de tarihe geçecek protesto! Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu...

Son dakika: Süper Lig'de tarihe geçecek protesto! Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu...

19.02.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 26. haftasında tarihe geçecek bir an yaşandı. Yeni Malatyaspor'un Antalyaspor'u kendi evinde konuk ettiği maçta ev sahibi takımın oyuncuları yönetimi protesto etti. Maaşlarını alamadıkları için maçın ilk 20 saniyesinde hareketsiz kalan Yeni Malatyaspor'un futbolcuları hiç kıpırdamadı... Antalyasporlu futbolcular ise durumun farkına vararak 20 saniye boyunca kendi aralarında pas yaparak Yeni Malatyaspor'a destek verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Süper Lig'de tarihe geçecek protesto! Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de tarihe geçecek bir olay daha yaşandı. Sahasında Antalyspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor maç başında ilginç bir protesto yaptı. Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ilginç bir hamle yapan futbolcular sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın birçok spor sitesi de bu olayı paylaşmaya başladı...

SON DAKİKA: TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO!

3350208_810x458

Maçın başlama düdüğünün ardından Yeni Malatyasporlu futbolcular adeta buz tuttu... Hiçbiri kıpırdamayarak yerinde sabit kaldı ve yönetimi protesto etti. Maaşlarını bir süredir alamadıkları öğrenilen futbolcular böyle bir protesto yaptı. Yeni Malatyaspor yedek kulübesi de kenarda kol kola girerek protestoya katıldı. Tarihte daha önce görülmemiş bu olay sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTARLARDAN ALKIŞ KIYAMET...

super-toto-super-liginin-26-haftasinda-yeni-malaty-1645271129168

Yeni Malatyaspor'da taraftarlar da bu büyük protestoya katıldı. Stadyumda bulunan herkes 20 saniye boyunca alkış tutarak oyunculara destek verdi. Herkesin büyük şaşkınlık içinde izlediği bu olaya taraftarların da katılması büyük yankı uyandırdı.

SUMUDICA AYRILMADAN SÖYLEMİŞTİ! '5 AYDIR PARA ALAMIYORLAR...'

sss

Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sumudica, görevden ayrılmadan önce oyuncularının 5 aydır para alamadıklarını söylemişti. Yeni Malatyaspor yönetimi bu duruma çok sinirlenip Sumudica ile arasına mesafe koymuştu. İlerleyen günlerde de Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

OLAY İDDİA! PERŞEMBE GÜNÜ İDMANA ÇIKMADILAR...

yyy

Yönetimden paralarını alamayan Yeni Malatyasporlu futbolcuların, Perşembe günü de yapılan idmana çıkmayarak protesto ettikleri iddia edildi. Yeni Malatyaspor'un resmi hesabı da Perşembe günü idman fotoğrafı paylaşmamıştı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sumudica sonrası sürpriz karar!Sumudica sonrası sürpriz karar!
Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...
Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Yeni Malatyaspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Rus basınına transferi itiraf etti

Rus basınına transferi itiraf etti

Başkan açık açık söylemişti! Sürpriz...

Başkan açık açık söylemişti! Sürpriz...

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti!

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti!

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"

Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.