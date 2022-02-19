Son dakika: Süper Lig'de tarihe geçecek protesto! Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de tarihe geçecek bir olay daha yaşandı. Sahasında Antalyspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor maç başında ilginç bir protesto yaptı. Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ilginç bir hamle yapan futbolcular sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın birçok spor sitesi de bu olayı paylaşmaya başladı...

SON DAKİKA: TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO!

Maçın başlama düdüğünün ardından Yeni Malatyasporlu futbolcular adeta buz tuttu... Hiçbiri kıpırdamayarak yerinde sabit kaldı ve yönetimi protesto etti. Maaşlarını bir süredir alamadıkları öğrenilen futbolcular böyle bir protesto yaptı. Yeni Malatyaspor yedek kulübesi de kenarda kol kola girerek protestoya katıldı. Tarihte daha önce görülmemiş bu olay sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTARLARDAN ALKIŞ KIYAMET...

Yeni Malatyaspor'da taraftarlar da bu büyük protestoya katıldı. Stadyumda bulunan herkes 20 saniye boyunca alkış tutarak oyunculara destek verdi. Herkesin büyük şaşkınlık içinde izlediği bu olaya taraftarların da katılması büyük yankı uyandırdı.

SUMUDICA AYRILMADAN SÖYLEMİŞTİ! '5 AYDIR PARA ALAMIYORLAR...'

Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sumudica, görevden ayrılmadan önce oyuncularının 5 aydır para alamadıklarını söylemişti. Yeni Malatyaspor yönetimi bu duruma çok sinirlenip Sumudica ile arasına mesafe koymuştu. İlerleyen günlerde de Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

OLAY İDDİA! PERŞEMBE GÜNÜ İDMANA ÇIKMADILAR...

Yönetimden paralarını alamayan Yeni Malatyasporlu futbolcuların, Perşembe günü de yapılan idmana çıkmayarak protesto ettikleri iddia edildi. Yeni Malatyaspor'un resmi hesabı da Perşembe günü idman fotoğrafı paylaşmamıştı...



