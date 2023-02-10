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Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman resmen açıkladı: 'Çekilme kararı aldık, ligde yokuz!'

10.02.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük felaketlerden birinin üzerinden günler geçerken, arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, yaşanan felaket sonrasında enkaz altında kalmış ve maalesef hayatını kaybetmişti. Kulüp başkanı Ahmet Yaman, ligden çekilme kararlarını TFF'ye ilettiklerini açıkladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman resmen açıkladı: 'Çekilme kararı aldık, ligde yokuz!'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay ile Malatya gibi illeri yoğun şekilde etkileyen depremlerin ardından enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetmişti. Kulüp başkanı Ahmet Yaman, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"KONTEYNER SIKINTIMIZ VAR"

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Felaketten etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'daki durumu aktaran Yaman, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Bulunduğumuz durum içler acısı. Enkazlara ekipler müdahale ediyor. Bulunduğumuz durum çok kötü. Şehrimiz hayalet şehre döndü. Yardımlar geldi. Yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Yiyecek-içecek sıkıntımız yok ama konteyner sıkıntımız var." ifadelerini kullandı.

"ARTIK LİGDE YOKUZ"

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Ahmet Yaman, ligden çekilme kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiklerini belirterek, "5 gündür kulübe gitmemiştim. Hocalarımızı toparladım. Kulübümüzde altyapımız ve üst yapımız içler acısı. Kararımız ligden çekilme oldu. Kısa bir toplantı yaptık. Yazıyla da federasyona çekilme kararımızı bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Bizzat çekilme kararı aldık. Ligde yokuz." dedi.

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