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Dünkü depremin ardından Yeni Malatyaspor Başkanı duyurdu: ''Ligden çekilmek istiyoruz!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
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Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’un başkanı Şahin Altunok, Malatya merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ligden çekilme isteğini duyurdu. Kulüp, resmi internet sitesinden yayımladığı bir bildiriyle bu talebini ileten Altunok, kentteki depremin takım üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak çekilme kararını açıkladı. İşte detaylar...

Dünkü depremin ardından Yeni Malatyaspor Başkanı duyurdu: ''Ligden çekilmek istiyoruz!''

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, resmi internet sitesinden yayımlanan bildiriyle ligden çekilme talebinde bulundu.

Sarı - siyahlı ekibin başkanı Şahin Altunok, geçtiğimiz gün kentte meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin takımı olumsuz etkileyeceğini ifade etti ve çekilme isteğini açıkladı.

GEÇEN YIL TFF HAKKIYLA ÇEKİLMİŞLERDİ

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Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından, TFF deprem bölgesi takımlarına ligden çekilme hakkı vermişti. Bunun üzerine Süper Lig’den Hatayspor ve Gaziantep FK, 1. Lig’den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, 2. Lig’den Adıyaman FK, 3. Lig’den ise Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor TFF izniyle ligden çekilmişlerdi.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Sevgili Malatyalılar, değerli sporseverler;

geçtiğimiz günlerde yapılan kulübümüzün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralmış ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlamıştık.

Ancak dün Malatyamızın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Deprem şehrimizi ve takımımızı olumsuz anlamda etkilemiş, futbolcularımızın demoralize olmalarına yol açmıştır.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz, dün meydana gelen depremden de etkilenmiş ve hasar durumu artmıştır. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz, dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir duruma getirmiştir. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele, bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasar alması hem bizlerde hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede olumsuz etkiler bırakmıştır. Gerek Malatyalı, gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcu arkadaşlarımız tesislerde kalmak istemiyor. Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz, şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşmaktadır.

Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur.

Saygılarımla...

Şahin ALTUNOK Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı"

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Anahtar Kelimeler:
deprem Yeni Malatyaspor
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