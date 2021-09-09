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Yeni Malatyaspor Beşiktaş'a odaklandı

09.09.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar son sürat devam ediyor. Yeni transfer Chouiar da ilk idmanına çıkarken sarı-siyahlılarda parola ise puanla dönmek.

Yeni Malatyaspor Beşiktaş'a odaklandı

Süper Lig’de milli aranın ardından 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor’da çalışmalar teknik direktör İrfan Buz nezaretinde sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde günde çift idman ile gerçekleşen hazırlıklarda futbolcular yoğun bir tempo ile Beşiktaş’a bileniyor.

Son olarak Fransa’nın Dijon takımından transfer edilen Mounir Chouiar da takımla birlikte ilk idmanına çıkarken, Malatya’da oynayacak olmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Malatya’da kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Chouiar, "Türkiye’de birkaç takımı biliyorum. Bunlar arasında Yeni Malatyaspor da var. Burada elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.

Bu hafta Beşiktaş maçına karşı da şans verilmesi durumunda en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağını belirten Chouiar, takım olarak deplasmanda galip gelmek istediklerini de söyledi.

Yeni Malatyaspor’un başarılı Brezilyalı stoperi 26 yaşındaki Wallace ise geçen sezon takımda gösterdiği performansından memnun olduğunu ve bu yıl da elinden gelen tüm gayreti göstereceğini dile getirdi. Bu yıl takımın da kalitesinin arttığını ve daha farklı bir Malatyaspor’un sahada olacağını belirten Wallace, ilk 11'de ise daha çok çalışan ve formayı hak edenlerin olacağını söyledi.

Süper Lig’de tüm maçların zorlu olduğunu ancak büyük takımlara karşı oynanan maçların daha zor olduğunu da ifade eden Wallace, "Bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş’a karşı oynamak daha zor ama hazırlık için baya zamanımız oldu ve buna göre de ciddi şekilde hazırlandık. Orada Beşiktaş’a karşı nasıl ataklar geliştireceğimize ve onların ataklarını nasıl keseceğimize yönelik de kendimizi geliştirdik. Zor bir maç olabilir ama ona göre çalışıyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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