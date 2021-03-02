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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri

02.03.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş beIN Sports'da canlı yayınlanacak.

Ligin 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazanmıştı.

İKİ TAIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Montero Malatya'ya götürülmedi.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Kerim Hafez, Ahmed, Acquah, Kubilay, Adem, Lukoki, Tetteh

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Larin, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar

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Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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