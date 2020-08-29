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Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'yı transfer etti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.08.2020 23:16 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Peru Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'yı transfer etti

Sarı siyahlı kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Kulübümüz, Peru Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.

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