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Yeni Malatyaspor'da 17 transfer

04.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer sezonunu hareketli geçiren Yeni Malatyaspor, 17 futbolcuyu renklerine bağlarken 7 futbolcuyu alt liglere kiralık olarak gönderdi.

Yeni Malatyaspor'da 17 transfer

Doğu Anadolu’yu Süper Lig’de temsil eden Yeni Malatyaspor’da transfer dönemi hızlı geçti. Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Sarı-siyahlılar; Rayane Aabid, Cengizhan Akgün, Oussama Haddadi, Taha Gür, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Örnek, Miraç Altıntaş, Ogün Özçiçek, Hasan Özkan, Sadık Çiftpınar, Didier Ndong, Ahmet Oytun Özdoğan ve Arda Hilmi Şengül’ü transfer etti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-siyahlı formayı terleten Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan’ı da renklerine bağladı. Doğu Anadolu ekibi, gelecek vadeden 7 futbolcuyu da kiralık olarak alt liglere gönderdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
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