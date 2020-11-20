SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.11.2020 22:53 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde iddia edildiği gibi 6 değil, sadece 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmış olup, bu futbolcumuzun tedavi ve izolasyon süreci evde devam etmektedir." denildi.

Öte yandan, kulübün testlerinin Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapıldığı kaydedilerek, "Kaynağı dedikodulara dayanan bu tarz asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan ve yanlış yönlendiren spor yorumcusunu özür dilemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Malatyasporlu oyuncudan itiraf...Malatyasporlu oyuncudan itiraf...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Cinayet şüphelisi sevgiliden yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Cinayet şüphelisi sevgiliden yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Transfer resmen açıklandı!
Transfer resmen açıklandı!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Miroslav Stoch geri dönüyor!
Miroslav Stoch geri dönüyor!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekibinde 1 korona vakası daha!
Yeni Malatyaspor evinde kaybetmiyor
Yeni Malatyaspor evinde kaybetmiyor
Hamza Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı
Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı
Yeni Malatyasporlu Fofana ve Topalli, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu
Malatyasporlu oyuncudan itiraf...
Hamza Hamzaoğlu: Stratejimiz savunmaydı
''Stratejimiz savunmaydı''
Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekibinde korona şoku!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.